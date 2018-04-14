Відтік працездатного населення з України досяг...

Додано: Чет 19 кві, 2018 21:54

Ratatui написав: rjkz написав: Ratatui написав: А в это время в Канаде :



Райан Kьослаг, вице-президент организации производителей шампиньонов. Он говорит, что около 15% урожая портится из-за отсутствия сборщиков. Между тем сборщики могут заработать до 30 канадских долларов в час. "Канадцев такая работа не интересует", - добавляет Кьослаг.



Так что пора сборщикам польских огурцов и подтирателям ж*** итальянско-немецким бабушкам менять приоритеты трудоустройства. А в это время в Канаде :Райан Kьослаг, вице-президент организации производителей шампиньонов. Он говорит, что около 15% урожая портится из-за отсутствия сборщиков. Между тем сборщики могут заработать до 30 канадских долларов в час. "Канадцев такая работа не интересует", - добавляет Кьослаг.Так что пора сборщикам польских огурцов и подтирателям ж*** итальянско-немецким бабушкам менять приоритеты трудоустройства.



Да, только сборщикам надо инглиш выучить.Даже на рабочие специальности, Канада хочет специалистов со средним уровнем английского/французского. Не очень-то сборщики сельхозпродукции владеют иностранными языками. Да, только сборщикам надо инглиш выучить.Даже на рабочие специальности, Канада хочет специалистов со средним уровнем английского/французского. Не очень-то сборщики сельхозпродукции владеют иностранными языками.



Канадская федерация независимого бизнеса, представляющая малые и средние компании, призвала правительство расширить иммиграционную систему, чтобы включить в нее менее квалифицированных сотрудников.



Ещё немного, ещё чуть чуть...осталось подождать. Канадская федерация независимого бизнеса, представляющая малые и средние компании, призвала правительство расширить иммиграционную систему, чтобы включить в нее менее квалифицированных сотрудников.Ещё немного, ещё чуть чуть...осталось подождать.

Если убрать требование по языку, то вся Украина уедет в Канаду.Имея одну из самых больших территорий в мире, Канада располагает населением порядка 30 млн. человек, при этом порядка 25% от этого - это эмигранты в первом и втором поколениях. При этом Канада - этом, соседство с США дает Канаде огромный по емкости рынок для ее продукции. А рук не хватает.Украинская диаспора на сегодняшний день восьмая по численности и уверенно идет к тому, чтобы занять более высокое место.При том, что проходной бал по експресс-энтри из года в год снижается, а квоты принимаемых мигрантов растут, требования по языку остаются неизменными. Несколько ниже требования предъявляют некоторые провинциальные программы. Но тем не менее, уровень языка должен быть не ниже среднего.Учитывая, что уровень знания языков в странах б.СССР традиционно крайне низкий, можно надеяться, что в Украине кто-то да останется. То есть, свет в Борисполе можно будет не выключать.