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Відтік працездатного
населення з України досяг...

Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:15

Re: Відтік працездатного населення з України досяг...

  kalinavalera1 написав:Они такие же воры, если и не хуже. Возьмите историю с шофером Луценко ,которому Луцик сфальшевал документы , что бы оформить очень высокую пенсию. К примеру.


у того у кого нет прошлого нет будущего.
Люди без памяти...
Искали-искали за что бы посадить, и "нашли" - "растрату" денег на день милиции и подписание одного из 1000 документов на пенсию и квартиру очереднику, то что там системно всем работникам автопарка так делали пофиг, то что арестовали ни за что и это евро-суд признал пофиг, то что в деле не было оригиналов документов, все "свидетели" отказались от показаний пофиг... Судили, осудили, амнестировали, оправдали как политического - пофиг, в голове осталсь ватная пропаганда... "Юлька-воровка, Луцик-вор"....

Боже, страна идиотов...
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П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:38

  Kripo написав:
  kalinavalera1 написав:Они такие же воры, если и не хуже. Возьмите историю с шофером Луценко ,которому Луцик сфальшевал документы , что бы оформить очень высокую пенсию. К примеру.


у того у кого нет прошлого нет будущего.
Люди без памяти...
Искали-искали за что бы посадить, и "нашли" - "растрату" денег на день милиции и подписание одного из 1000 документов на пенсию и квартиру очереднику, то что там системно всем работникам автопарка так делали пофиг, то что арестовали ни за что и это евро-суд признал пофиг, то что в деле не было оригиналов документов, все "свидетели" отказались от показаний пофиг... Судили, осудили, амнестировали, оправдали как политического - пофиг, в голове осталсь ватная пропаганда... "Юлька-воровка, Луцик-вор"....

Боже, страна идиотов...


Так у нас многих так судят. То со своими понятыми, то с бумагами из другого дела. И ничего сидят. А югиг в прокуоры пробился.

Вот интересно пошел бы кто к врачу с таким же образованием как у югика юредическим?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:21

Re: Відтік працездатного населення з України досяг...

  Kripo написав:Искали-искали за что бы посадить, и "нашли" - "растрату" денег на день милиции и подписание одного из 1000 документов на пенсию и квартиру очереднику, то что там системно всем работникам автопарка так делали пофиг, то что арестовали ни за что и это евро-суд признал пофиг, то что в деле не было оригиналов документов, все "свидетели" отказались от показаний пофиг...


Факт служебного подлога с корыстной целью - а именно подделку документа за его подписью, что шофер Луценко - якобы работал не водилой - а полковником отдела по борьбе с орг. преступностью и бандитизмом ?! - Луценко не отрицал и даже открыто признавал по ТВ сам с экрана. Потом документов в деле не оказалось ? Меня это не удивляет, удивился , если бы они сохранились. Шоферу была начислена пенсия не 6000 гр ( в то время почти 1200 долларов) , а 50 000 гр ( 10 000 долларов ) в месяц. И в то время, как остальные пенсионеры бедствовали. Это вопиющая коррупция. Луценко это пояснил тем, что " все так делали", а не тем, что "этого не было". Вы поете то же. Много такого было. Верно. И что ? Поэтому никого не сажать ? Или как ? Только сразу и всех можно , а так что бы по очереди сажать - это нельзя ? Но сразу всех одновременно НЕ ВОЗМОЖНО посадить. Это абсурд. Да, не все попадаются и сразу одновременно.

А кто формально и фактически в этом виноват, что вся власть в стране фальшуют документы и разграбляют ПФ ? И бюджет ? ( не все пересичные, как вы пишите, а именно все, кто при власти) - виноват Министр внутренних дел . Если он НЕ соберет материалы и улики - то даже прокурор ничего не сможет сделать. Когда коррупцию возглавляет МНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - начинать нужно с него. Это его вина - что " все так делали". Именно министр МВД должен был возглавить борьбу с коррупцией, и этих "всех" сажать. Он главный виновник и он был гарантом правопорядка в стране. У Януковича были свои мотивы ? Так мне его мотивы не известны и по фигу.

ЕС заинтересован иметь в руководстве всех страна, людей, на которых они имеют влияние. ( то есть компромат) Это один из- законов политики.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:41

  27661 написав:safonovstanislav
Это в каком селе? Кто-то и за бутылку водки будет работать.
В прошлом году отдыхал летом в Турции в Sarigerme в Hilton, там даже указатели направлений на турецком, английском и украинском! Сейчас в Египте в шарме в отеле Albatros, так тут большинство туристов вообще на украинском разговаривает.Почти все остальные на русском, большинство из которых тоже украинцы
Знакомые, которые рабочими работают, меньше 10 000 грн в месяц не получают. Клерки офисные около 7000 грн в месяц. А большинство знакомых считает 26 000 грн в месяц - ооооочень скромной зарплатой, за которую работать точно не стали бы(сфера it)

Сказочник. Вы соотношение паспортов (русские,украинцы,белоруры ) на экскурсиях видели? А я видел, когда из Черногории в Хорватию на экскурсию с русскоязычным гидом поехали.
К слову, ни разу не видел надписей на украинском , а на русском -- полно.


Беларусы в Хорватии? Это брехня на посконном масле - Хорватия не даёт визы беларусам.
РОШЕН
ФУФЛО
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:32

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:А можно просто свалить в страну с инфляцией 1-2% в год, где, даже если пересмотра з/п не произошло, то не ощущаешь.

Даже в странах с инфляцией 1-2% в год, если хочешь регулярного роста доходов адекватно росту опыта и квалификации, придется делать так же


не обязательно. это имеет смысл в начале карьеры, после достижения определенного уровня доходов, переход с места на место смысла не имеет, в то время, как на текущем месте работы идет небольшой, но рост. при инфляции в 1-2% это вполне не напряжно. в Украине все немного по-другому.

там ще може йти надбавка за вислугу, 13та та 14та зп., росте і як частка акцій які тобі "дає" фірма, так і їх риночна вартість, і це разом не 1-2% у рік
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:05

Re: Відтік працездатного населення з України досяг...

  kalinavalera1 написав:Это вопиющая коррупция.


давайте мух от котлет отделять - коррупция это когда используют должности для личного блага, здесь же что угодно - халатность, растрата государственных средств но получения личного блага тут нет. Или у Луцика золотой батон нашли? Или машины с автопарка киностудии Довженко? Он что откат за эту пенсию получил?

Еще раз, у них обоих искали что-то за что зацепиться можно было, и не нашли - этот суд фарс.


  kalinavalera1 написав:Это его вина - что " все так делали". Именно министр МВД должен был возглавить борьбу с коррупцией, и этих "всех" сажать. Он главный виновник и он был гарантом правопорядка в стране.


то что они не делали реформ, а просто сами не воровали, так за это они ответели падением политических рейтингов, Ющенко стал президентом-кефиром с рейтингом 3,5%, а Юля проиграла выборы и села в тюрьму.
За эти же "просто не воруем" стал полит-комикадзем Яценюк и сейчас плавно скатываеться Порошенко.
Но разница все же есть с семьей которая просто сосала все соки из страны, верно?!

  kalinavalera1 написав:ЕС заинтересован иметь в руководстве всех страна, людей, на которых они имеют влияние. ( то есть компромат) Это один из- законов политики.


давайте свое ватное мировоззрение при себе оставьте ладно? или к психологу обратитесь с параноей.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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  #<1 ... 6789
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