Відтік працездатного населення з України досяг...

Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:24

Kripo написав: Или у Луцика золотой батон нашли? Или машины с автопарка киностудии Довженко? Он что откат за эту пенсию получил? Или у Луцика золотой батон нашли? Или машины с автопарка киностудии Довженко? Он что откат за эту пенсию получил?

А чем вам не нравится золотой батон ? Если бы он был из литого золота, его бы вывезли. Такое изделие изготовить можно из 50-100 грамм золота - дутое, конечно. Цена от 10 000 гр. Ну максимум 50 000гр. Вполне можо и с зарплаты сделать. 1 килограмм золота - это размер спичечного коробка, сколько спичечных коробков в батоне ? Посмотрите плотность золота - литой такой батон весил бы точно больше 50 кг , а то и больше 100кг. И его бы увезла семья. Кто ж оставит 50 или 100 кг золота ? Ну была у Янука фантазия и жил со вкусом. А Югику хавтает алкоголя. Как раз тема тут такая - что нельзя не понимать - важно не сколько и как чиновник - руководитель ворует у народа, а важно как этот народ живет в итоге. Клептоман ( или клептоман-алкоголик) сам может жить очень плохо, но перегадить жизнь миллионам людей так, что люди бегут из страны, так как в ней стало не возможно жить.Откат - точнее выгоду - в лучшем случае получил Югик . С начала получил - потом отработал должок. Кто ж будет просто так украинцев грабить на 10 000 долларов в месяц и без выгоды для себя ? по всем известным схемам - откаты и взятки чиновникам передают через секретарей и шоферов- через прислугу. Что бы не было состава преступления на их начальника. А начальник их потом откупит и отмажет. И никого не посадят. Эта же обслуга - знает очень много о своих хозяевах.Как профессиональный психолог заверяю вас - психически нормальный человек - не станет красть без выгоды для себя ничего. А те, которые крадут без выгоды для себя - токо бы отнять у порядочных людей честно заработанное и нагадить им за честный труд - это психическая болезнь клептомания. На много страшнее клептоман у власти - чем даже просто вор. Клептоман на много опаснее и деструктивнее. Если вы пытаетесь доказать что он клептоман - то это медвежья услуга.Кстати , в Швейцарии , богатейшей стране мира - депутаты, чиновники и министры ездят на работу на велосипедах. Берегут окружающую среду и экономят деньги налогоплательщиков. У них нет шоферов, лакеев и прислуги. Почему у нас каждому депутату даже, содержат штат "помощников". А министрам - "Югикам" за наши деньги - нанимают штат лакеев, шоферов и тп.? А потом им же еще и пенсии по 10 000 долларов? И какие же пенсии у самих "югиков" ? И это не кражи ? При этом страна у нас нищая ?