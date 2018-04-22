Відтік працездатного населення з України досяг...

У лютому 2005 р., як всі пам’ятають, Луценко стає главою МВС. А Приступлюк — ні, не помічником-консультантом міністра і не шофером у міністерському гаражі. Він прийнятий на службу в органи «на посаду старшого оперуповноваженого 4-го сектора 2-го відділу 2-го управління Департаменту розвідувально-пошукової діяльності МВС України з присвоєнням спеціального звання капітан міліції». Прийнятий в 47 років від народження, що прямо суперечить «Положенню про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС», відповідно до якого міліцейські чини нижче полковника служать до 45 років. Чим міг бути корисний на оперативно-розвідувальній роботі мужик із двадцятирічним стажем перевезення радіоапаратури (або заводського начальства)? У грудні 2006 р. Луценка вперше знімають з посади міністра. Через три місяці з «органів» звільняють і «оперуповноваженого» капітана Приступлюка. Відзначимо, звання не позбавляють, стусана під зад не дають — тихо «ідуть» за віком. Але в грудні 2007 р. Термінатор повертається. А наступного дня повертається і його улюблений водій — на посаду старшого оперуповноваженого 4-го сектора 1-го відділу 2-го управління Департаменту оперативної служби МВС України в усе тому ж званні капітана міліції. Повертається без кадрової комісії, оформляється за день. Через два місяці він вже старший опер з особливих доручень. Кар’єра «водія для Юри» рвонула вгору. Вже в грудні 2008 р. він стає помічником міністра відділу поточної діяльності. А ще через рік Приступлюка звільняють за віком... щоб наступного дня повернути на колишню посаду, але вже як держслужбовця 9 рангу. І лише коли змінилася влада, Приступлюк написав заяву «за власним бажанням». До цього часу Леонід встиг стати підполковником міліції. «Закон і честь» — 11.02.2009 р. У жовтні 2008 р. Луценко звернувся з листом до прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з проханням про зарахування у вислугу років терміну перебування Приступлюка на посадах водія. У результаті МВС нарахувало міністерському земляку не шість з половиною, а 22 роки вислуги. Загальний же пенсійний стаж у Приступлюка становив 29 років. Відповідно, пенсію йому нарахували без малого 6 тис. грн. на місяць, плюс 27,7 тис. грн. одноразової допомоги.