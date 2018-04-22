Відтік працездатного населення з України досяг...

Передайте вашим клиентам огромные, искренние сожаления.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:04
Передайте вашим клиентам огромные, искренние сожаления.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, cannabis_ua, Exabot [Bot] і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|