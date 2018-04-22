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Відтік працездатного
населення з України досяг...

Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:04

  kalinavalera1 написав:
  Ratatui написав:kalinavalera1

Вопрос к профессиональному психологу: Кем вам видится Пётр 5й?

Я же не психиатр. Я только психолог, рассматриваю легкие случаи - а не клинику.


Передайте вашим клиентам огромные, искренние сожаления.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1887
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