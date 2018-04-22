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Відтік працездатного
населення з України досяг...

Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:08

  safonovstanislav написав:
  Lion+ написав:Так с заробитчан можно брать налоги
Даже 10% налог будет хорошо наполнять бюджет

А ещё лучше брать налог 98% с вашей зарплаты. Тоже какое никакое наполнение бюджета.

PS. Заробитчане и так платят 20% НДС, тратя деньги в Украине. В Тайланде, например, НДС 7%. В Украине, главное, чтоб деньги заходили в страну и тратились. А уж где человек взял эти деньги - неважно, всё равно заплатит 20% от стоимости покупок в налоги

все платят НДС, но надо еще поддерживать инфраструктуру
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:52

  Lion+ написав:
  safonovstanislav написав:
  Lion+ написав:Так с заробитчан можно брать налоги
Даже 10% налог будет хорошо наполнять бюджет

А ещё лучше брать налог 98% с вашей зарплаты. Тоже какое никакое наполнение бюджета.

PS. Заробитчане и так платят 20% НДС, тратя деньги в Украине. В Тайланде, например, НДС 7%. В Украине, главное, чтоб деньги заходили в страну и тратились. А уж где человек взял эти деньги - неважно, всё равно заплатит 20% от стоимости покупок в налоги

все платят НДС, но надо еще поддерживать инфраструктуру

Кому надо? Медицина и образование по факту уже платные. Ремонт дорог входит в стоимость топлива. Разве это государство ещё что-то бесплатно предоставляет?
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  #<1 ... 9101112
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