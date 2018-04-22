Відтік працездатного населення з України досяг...

Додано: Суб 28 кві, 2018 13:35

16,67 % сильно отличается от 20 %? Не суть важно же. Извиняться тут нечего - я не бухгалтер и за что вам извиняться ? в сумме налог с дохода более 30%? Толи 31 то ли 33 % ? Не много ли ?

Про "поле непаханное для махинаций" ? так я плачу и с меня в каждом чеке этот ндс удерживают в маркетах, как там дальше идет и кто с ними какие махинации творит ? Наверное потому и дерут с людей более 30 что бы разводить потом махинации, об том и речь. Но с какой стати с людей дерут более 30% с дохода ? Когда зарплата или любая прибыль с нее уже заплачен налог подоходный. А это ндс за что ? И все на тот же доход , налог с которого уже оплачен?

Я тоже не бухгалтер, но как любой бизнесмен обязан знать такие вещи.Уж позвольте просвещу, ЗА ЧТО НДС. Для примера, на таможню пришел китайский телевизор за 200 долларов в фактурной цене. Начинается таможенная очистка - импортер подает таможенную декларацию, согласно которой транспортные расходы на доставку до Черноморска из Нинбо -10 долларов, страховка - 1%, тогда НДС оставит (200+10+1)х0,2=42,2 доллара (для краткости 42 доллара или 1090 грн.), а таможенная стоимость - 253 доллара, или 6580 гривен. По этой цене + 15% маржи магазин (сеть магазинов электроники) закупит этот товар у импортера - 7 565грн. с НДС. Из них 6300 (округленно) - цена товара, 1235 - НДС в ней. Эта же сумма пойдет ему в зачет, как входящий НДС. Магазин сделает свою наценку в 15% и реализует телевизор в розницу за 7 565х1,15=8 700 гривен, из которых НДС составит 1 450 гривен - это исходящий НДС. По итогам квартала магазин будет уплачивать НДС в бюджет в сумме 1450-1235=215 гривен (2,5% от цены), а импортер соответственно - 1235 -1090=145 гривен. В сумме все три оплаты (1090+215+145) составят 1450 гривен - 16,67% от цены телевизора в розницу.Это - ИДЕАЛЬНЫЙ случай. Ведь и магазин и импортер, например платят аренду, покупают бензин для машин, списывают амортизационные платежи за имущество, в котором есть НДС, и совершают еще множество операций (вплоть до покупки воды в офис), уменьшающих величину НДС к оплате. Это - ЛЕГАЛЬНО. Однако сеть магазинов может быть оформлена на ИП Коваленко, который платит вмененный фиксированный доход доход, не являясь плательщиком НДСНЕЛЕГАЛЬНО - на таможне может быть представлена фактура, где телевизор стоит 100 долларов, и он не телевизор вовсе, а аппарат для развития IQ детей с синдромом Дауна (и таможится с нулевой пошлиной) и т.д. и т.п. Все расчеты, конечно, сделаны в рамках РСБУ (только НДС в РФ 18%) - возможно, на Украине система немного отличаетсяВ большинстве западных стран НДС (VAT) представляет собой по сути НАЛОГ С ПРОДАЖ, уплачиваемый розничным потребителем, и перечисляемым в бюджет продавцом. Именно поэтому, например, финансовая гвардия в итальянской траторрии может в случае непробития чека задержать как ее владельца, так и посетителей (один раз нарвался) - это серьезное преступление.Как видите, налог на прибыль или подоходный находятся ВНЕ рамок НДС.