Відтік працездатного населення з України досяг...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 кві, 2018 10:08
safonovstanislav написав: Lion+ написав:
Так с заробитчан можно брать налоги
Даже 10% налог будет хорошо наполнять бюджет
А ещё лучше брать налог 98% с вашей зарплаты. Тоже какое никакое наполнение бюджета.
PS. Заробитчане и так платят 20% НДС, тратя деньги в Украине. В Тайланде, например, НДС 7%. В Украине, главное, чтоб деньги заходили в страну и тратились. А уж где человек взял эти деньги - неважно, всё равно заплатит 20% от стоимости покупок в налоги
все платят НДС, но надо еще поддерживать инфраструктуру
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Lion+
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Додано: Суб 28 кві, 2018 10:52
Lion+ написав: safonovstanislav написав: Lion+ написав:
Так с заробитчан можно брать налоги
Даже 10% налог будет хорошо наполнять бюджет
А ещё лучше брать налог 98% с вашей зарплаты. Тоже какое никакое наполнение бюджета.
PS. Заробитчане и так платят 20% НДС, тратя деньги в Украине. В Тайланде, например, НДС 7%. В Украине, главное, чтоб деньги заходили в страну и тратились. А уж где человек взял эти деньги - неважно, всё равно заплатит 20% от стоимости покупок в налоги
все платят НДС, но надо еще поддерживать инфраструктуру
Кому надо? Медицина и образование по факту уже платные. Ремонт дорог входит в стоимость топлива. Разве это государство ещё что-то бесплатно предоставляет?
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phantom_systems
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Додано: Суб 28 кві, 2018 11:45
Lion+ написав:
все платят НДС, но надо еще поддерживать инфраструктуру
А на что идет НДС , если не на инфраструктуру в том числе ? Это же огромные деньги! 20% от товарооборота всей страны? Не с прибыли, а с валового оборота! Фактически украинца доход обкладывают еще одним налогом дополнительным. Ведь люди уже заплатили налоги подоходные с этих денег ( сколько это у нас 13%?), так берут еще и НДС, когда мы их тратим - свои доходы. Налог на содержание государства 33%, в стране , где по оценкам ООН население находится далеко за чертой бедности ? И при этом государство ничего населению, нам не должно за это ?
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kalinavalera1
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Додано: Суб 28 кві, 2018 11:56
А на что идет НДС , если не на инфраструктуру в том числе ? Это же огромные деньги! 20% от товарооборота всей страны?
Вы, простите, видимо, не связаны с процессом начисления и уплаты НДС - при ставке 20% в структуре цены его доля 16,67 копеек на гривну. К тому же, вполне очевидно, что сама уплата НДС - непаханое поле для различных махинаций с ним (законных и незаконных).
Почти уверен, что на Украине (как и в РФ) большинство огромных торговых центров (вроде российских Ашанов с оборотом в несколько миллиардов в год) зарегистрированы как ИП, не платящие этого налога. Про таможню, где уплачивается НДС на импорт, наверное, говорить просто не стоит.
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Волгарь
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Додано: Суб 28 кві, 2018 12:42
Lion+ написав:
Так с заробитчан можно брать налоги
Даже 10% налог будет хорошо наполнять бюджет
Дырку вам от бублика, а не 10%. Про избежание двойного налогообложения слышали? Если человек официально работал и заплатил налоги в другой стране, то максимум, на что может расчитывать бюджет - это раница между ставками. А они практически в любой европейской стране выше, чем в Украине.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 12:54
Волгарь написав:
А на что идет НДС , если не на инфраструктуру в том числе ? Это же огромные деньги! 20% от товарооборота всей страны?
Вы, простите, видимо, не связаны с процессом начисления и уплаты НДС - при ставке 20% в структуре цены его доля 16,67 копеек на гривну. К тому же, вполне очевидно, что сама уплата НДС - непаханое поле для различных махинаций с ним (законных и незаконных).
Почти уверен, что на Украине (как и в РФ) большинство огромных торговых центров (вроде российских Ашанов с оборотом в несколько миллиардов в год) зарегистрированы как ИП, не платящие этого налога. Про таможню, где уплачивается НДС на импорт, наверное, говорить просто не стоит.
16,67 % сильно отличается от 20 %? Не суть важно же. Извиняться тут нечего - я не бухгалтер и за что вам извиняться ? в сумме налог с дохода более 30%? Толи 31 то ли 33 % ? Не много ли ?
Про "поле непаханное для махинаций" ? так я плачу и с меня в каждом чеке этот ндс удерживают в маркетах, как там дальше идет и кто с ними какие махинации творит ? Наверное потому и дерут с людей более 30 что бы разводить потом махинации, об том и речь. Но с какой стати с людей дерут более 30% с дохода ? Когда зарплата или любая прибыль с нее уже заплачен налог подоходный. А это ндс за что ? И все на тот же доход , налог с которого уже оплачен?
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kalinavalera1
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Додано: Суб 28 кві, 2018 13:35
16,67 % сильно отличается от 20 %? Не суть важно же. Извиняться тут нечего - я не бухгалтер и за что вам извиняться ? в сумме налог с дохода более 30%? Толи 31 то ли 33 % ? Не много ли ?
Про "поле непаханное для махинаций" ? так я плачу и с меня в каждом чеке этот ндс удерживают в маркетах, как там дальше идет и кто с ними какие махинации творит ? Наверное потому и дерут с людей более 30 что бы разводить потом махинации, об том и речь. Но с какой стати с людей дерут более 30% с дохода ? Когда зарплата или любая прибыль с нее уже заплачен налог подоходный. А это ндс за что ? И все на тот же доход , налог с которого уже оплачен?
Я тоже не бухгалтер, но как любой бизнесмен обязан знать такие вещи.
Уж позвольте просвещу, ЗА ЧТО НДС. Для примера, на таможню пришел китайский телевизор за 200 долларов в фактурной цене. Начинается таможенная очистка - импортер подает таможенную декларацию, согласно которой транспортные расходы на доставку до Черноморска из Нинбо -10 долларов, страховка - 1%, тогда НДС оставит (200+10+1)х0,2=42,2 доллара (для краткости 42 доллара или 1090 грн.), а таможенная стоимость - 253 доллара, или 6580 гривен. По этой цене + 15% маржи магазин (сеть магазинов электроники) закупит этот товар у импортера - 7 565грн. с НДС. Из них 6300 (округленно) - цена товара, 1235 - НДС в ней. Эта же сумма пойдет ему в зачет, как входящий НДС. Магазин сделает свою наценку в 15% и реализует телевизор в розницу за 7 565х1,15=8 700 гривен, из которых НДС составит 1 450 гривен - это исходящий НДС. По итогам квартала магазин будет уплачивать НДС в бюджет в сумме 1450-1235=215 гривен (2,5% от цены), а импортер соответственно - 1235 -1090=145 гривен. В сумме все три оплаты (1090+215+145) составят 1450 гривен - 16,67% от цены телевизора в розницу.
Это - ИДЕАЛЬНЫЙ случай. Ведь и магазин и импортер, например платят аренду, покупают бензин для машин, списывают амортизационные платежи за имущество, в котором есть НДС, и совершают еще множество операций (вплоть до покупки воды в офис), уменьшающих величину НДС к оплате. Это - ЛЕГАЛЬНО. Однако сеть магазинов может быть оформлена на ИП Коваленко, который платит вмененный фиксированный доход доход, не являясь плательщиком НДС
НЕЛЕГАЛЬНО - на таможне может быть представлена фактура, где телевизор стоит 100 долларов, и он не телевизор вовсе, а аппарат для развития IQ детей с синдромом Дауна (и таможится с нулевой пошлиной) и т.д. и т.п. Все расчеты, конечно, сделаны в рамках РСБУ (только НДС в РФ 18%) - возможно, на Украине система немного отличается
В большинстве западных стран НДС (VAT) представляет собой по сути НАЛОГ С ПРОДАЖ, уплачиваемый розничным потребителем, и перечисляемым в бюджет продавцом. Именно поэтому, например, финансовая гвардия в итальянской траторрии может в случае непробития чека задержать как ее владельца, так и посетителей (один раз нарвался) - это серьезное преступление.
Как видите, налог на прибыль или подоходный находятся ВНЕ рамок НДС.
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Волгарь
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