Відтік працездатного населення з України досяг...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 кві, 2018 10:08
safonovstanislav написав: Lion+ написав:
Так с заробитчан можно брать налоги
Даже 10% налог будет хорошо наполнять бюджет
А ещё лучше брать налог 98% с вашей зарплаты. Тоже какое никакое наполнение бюджета.
PS. Заробитчане и так платят 20% НДС, тратя деньги в Украине. В Тайланде, например, НДС 7%. В Украине, главное, чтоб деньги заходили в страну и тратились. А уж где человек взял эти деньги - неважно, всё равно заплатит 20% от стоимости покупок в налоги
все платят НДС, но надо еще поддерживать инфраструктуру
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Lion+
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Додано: Суб 28 кві, 2018 10:52
Lion+ написав: safonovstanislav написав: Lion+ написав:
Так с заробитчан можно брать налоги
Даже 10% налог будет хорошо наполнять бюджет
А ещё лучше брать налог 98% с вашей зарплаты. Тоже какое никакое наполнение бюджета.
PS. Заробитчане и так платят 20% НДС, тратя деньги в Украине. В Тайланде, например, НДС 7%. В Украине, главное, чтоб деньги заходили в страну и тратились. А уж где человек взял эти деньги - неважно, всё равно заплатит 20% от стоимости покупок в налоги
все платят НДС, но надо еще поддерживать инфраструктуру
Кому надо? Медицина и образование по факту уже платные. Ремонт дорог входит в стоимость топлива. Разве это государство ещё что-то бесплатно предоставляет?
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Додано: Суб 28 кві, 2018 11:45
Lion+ написав:
все платят НДС, но надо еще поддерживать инфраструктуру
А на что идет НДС , если не на инфраструктуру в том числе ? Это же огромные деньги! 20% от товарооборота всей страны? Не с прибыли, а с валового оборота! Фактически украинца доход обкладывают еще одним налогом дополнительным. Ведь люди уже заплатили налоги подоходные с этих денег ( сколько это у нас 13%?), так берут еще и НДС, когда мы их тратим - свои доходы. Налог на содержание государства 33%, в стране , где по оценкам ООН население находится далеко за чертой бедности ? И при этом государство ничего населению, нам не должно за это ?
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kalinavalera1
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Додано: Суб 28 кві, 2018 11:56
А на что идет НДС , если не на инфраструктуру в том числе ? Это же огромные деньги! 20% от товарооборота всей страны?
Вы, простите, видимо, не связаны с процессом начисления и уплаты НДС - при ставке 20% в структуре цены его доля 16,67 копеек на гривну. К тому же, вполне очевидно, что сама уплата НДС - непаханое поле для различных махинаций с ним (законных и незаконных).
Почти уверен, что на Украине (как и в РФ) большинство огромных торговых центров (вроде российских Ашанов с оборотом в несколько миллиардов в год) зарегистрированы как ИП, не платящие этого налога. Про таможню, где уплачивается НДС на импорт, наверное, говорить просто не стоит.
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Волгарь
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Додано: Суб 28 кві, 2018 12:42
Lion+ написав:
Так с заробитчан можно брать налоги
Даже 10% налог будет хорошо наполнять бюджет
Дырку вам от бублика, а не 10%. Про избежание двойного налогообложения слышали? Если человек официально работал и заплатил налоги в другой стране, то максимум, на что может расчитывать бюджет - это раница между ставками. А они практически в любой европейской стране выше, чем в Украине.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 12:54
Волгарь написав:
А на что идет НДС , если не на инфраструктуру в том числе ? Это же огромные деньги! 20% от товарооборота всей страны?
Вы, простите, видимо, не связаны с процессом начисления и уплаты НДС - при ставке 20% в структуре цены его доля 16,67 копеек на гривну. К тому же, вполне очевидно, что сама уплата НДС - непаханое поле для различных махинаций с ним (законных и незаконных).
Почти уверен, что на Украине (как и в РФ) большинство огромных торговых центров (вроде российских Ашанов с оборотом в несколько миллиардов в год) зарегистрированы как ИП, не платящие этого налога. Про таможню, где уплачивается НДС на импорт, наверное, говорить просто не стоит.
16,67 % сильно отличается от 20 %? Не суть важно же. Извиняться тут нечего - я не бухгалтер и за что вам извиняться ? в сумме налог с дохода более 30%? Толи 31 то ли 33 % ? Не много ли ?
Про "поле непаханное для махинаций" ? так я плачу и с меня в каждом чеке этот ндс удерживают в маркетах, как там дальше идет и кто с ними какие махинации творит ? Наверное потому и дерут с людей более 30 что бы разводить потом махинации, об том и речь. Но с какой стати с людей дерут более 30% с дохода ? Когда зарплата или любая прибыль с нее уже заплачен налог подоходный. А это ндс за что ? И все на тот же доход , налог с которого уже оплачен?
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kalinavalera1
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Додано: Суб 28 кві, 2018 13:35
16,67 % сильно отличается от 20 %? Не суть важно же. Извиняться тут нечего - я не бухгалтер и за что вам извиняться ? в сумме налог с дохода более 30%? Толи 31 то ли 33 % ? Не много ли ?
Про "поле непаханное для махинаций" ? так я плачу и с меня в каждом чеке этот ндс удерживают в маркетах, как там дальше идет и кто с ними какие махинации творит ? Наверное потому и дерут с людей более 30 что бы разводить потом махинации, об том и речь. Но с какой стати с людей дерут более 30% с дохода ? Когда зарплата или любая прибыль с нее уже заплачен налог подоходный. А это ндс за что ? И все на тот же доход , налог с которого уже оплачен?
Я тоже не бухгалтер, но как любой бизнесмен обязан знать такие вещи.
Уж позвольте просвещу, ЗА ЧТО НДС. Для примера, на таможню пришел китайский телевизор за 200 долларов в фактурной цене. Начинается таможенная очистка - импортер подает таможенную декларацию, согласно которой транспортные расходы на доставку до Черноморска из Нинбо -10 долларов, страховка - 1%, тогда НДС оставит (200+10+1)х0,2=42,2 доллара (для краткости 42 доллара или 1090 грн.), а таможенная стоимость - 253 доллара, или 6580 гривен. По этой цене + 15% маржи магазин (сеть магазинов электроники) закупит этот товар у импортера - 7 565грн. с НДС. Из них 6300 (округленно) - цена товара, 1235 - НДС в ней. Эта же сумма пойдет ему в зачет, как входящий НДС. Магазин сделает свою наценку в 15% и реализует телевизор в розницу за 7 565х1,15=8 700 гривен, из которых НДС составит 1 450 гривен - это исходящий НДС. По итогам квартала магазин будет уплачивать НДС в бюджет в сумме 1450-1235=215 гривен (2,5% от цены), а импортер соответственно - 1235 -1090=145 гривен. В сумме все три оплаты (1090+215+145) составят 1450 гривен - 16,67% от цены телевизора в розницу.
Это - ИДЕАЛЬНЫЙ случай. Ведь и магазин и импортер, например платят аренду, покупают бензин для машин, списывают амортизационные платежи за имущество, в котором есть НДС, и совершают еще множество операций (вплоть до покупки воды в офис), уменьшающих величину НДС к оплате. Это - ЛЕГАЛЬНО. Однако сеть магазинов может быть оформлена на ИП Коваленко, который платит вмененный фиксированный доход доход, не являясь плательщиком НДС
НЕЛЕГАЛЬНО - на таможне может быть представлена фактура, где телевизор стоит 100 долларов, и он не телевизор вовсе, а аппарат для развития IQ детей с синдромом Дауна (и таможится с нулевой пошлиной) и т.д. и т.п. Все расчеты, конечно, сделаны в рамках РСБУ (только НДС в РФ 18%) - возможно, на Украине система немного отличается
В большинстве западных стран НДС (VAT) представляет собой по сути НАЛОГ С ПРОДАЖ, уплачиваемый розничным потребителем, и перечисляемым в бюджет продавцом. Именно поэтому, например, финансовая гвардия в итальянской траторрии может в случае непробития чека задержать как ее владельца, так и посетителей (один раз нарвался) - это серьезное преступление.
Как видите, налог на прибыль или подоходный находятся ВНЕ рамок НДС.
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Волгарь
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Додано: Суб 28 кві, 2018 16:10
Волгарь написав:
В сумме все три оплаты (1090+215+145) составят 1450 гривен - 16,67% от цены телевизора в розницу.
Это - ИДЕАЛЬНЫЙ случай. Ведь и магазин и импортер, например платят аренду, покупают бензин для машин, списывают амортизационные платежи за имущество, в котором есть НДС, и совершают еще множество операций (вплоть до покупки воды в офис), уменьшающих величину НДС к оплате. Это - ЛЕГАЛЬНО. Однако сеть магазинов может быть оформлена на ИП Коваленко, который платит вмененный фиксированный доход доход, не являясь плательщиком НДС
Расходы магазина не освобождают от уплаты НДС, они уменьшают базу подоходного налога. Магазин может работать в убыток, но НДС уплатить обязан. То, что магазин использовал на текущие нужды, он спишет на валовые расходы и вернёт себе НДС, но это не так уж много по сравнению с его товарооборотом. Если оформить магазин на физиков-единщиков, это также не освободит от уплаты НДС. У них по приходным документам НДС заложен в стоимость товара, но им без разницы, так как всё оплатит покупатель. Зато на подоходном налоге физики экономят.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 20:20
Волгарь написав:
В большинстве западных стран НДС (VAT) представляет собой по сути НАЛОГ С ПРОДАЖ, уплачиваемый розничным потребителем, и перечисляемым в бюджет продавцом. Именно поэтому, например, финансовая гвардия в итальянской траторрии может в случае непробития чека задержать как ее владельца, так и посетителей (один раз нарвался) - это серьезное преступление.Как видите, налог на прибыль или подоходный находятся ВНЕ рамок НДС.
Вы подробно описали, я не то что позволю, буду очень признателен за пояснения, и я даже много что понял. Но самую суть - почему нужно обкладывать налогом продажу товара, если торговец платит подоходный налог или налог на прибыль ?
Мне платят зарплату - это символические бумажки - о том что я вложил в ВВП страны часть своего труда ( чем больше труда - тем больше бумажек- дают - то есть денег). Смысл такой - что бы я мог взамен своего труда из общего ВВП взять что-то взамен. Почему упрощенно "вексель", что я вложил в страну свой труд и могу что-то получать взамен из "общака" нужно обкладывать налогом несколько раз ? Налог на прибыль понятен. НДС- не понятен по смыслу .
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kalinavalera1
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Додано: Суб 28 кві, 2018 20:52
kalinavalera1 написав:
Налог на прибыль понятен. НДС- не понятен по смыслу .
С налогом на прибыль можно поиграться в легальном поле. С НДС это уже сложнее. Ну и практически в любой стране есть НДС. Так что смиритесь )
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