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Відтік працездатного
населення з України досяг...

Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:26

  Gastarbaiter написав:
  kalinavalera1 написав:Налог на прибыль понятен. НДС- не понятен по смыслу .

С налогом на прибыль можно поиграться в легальном поле. С НДС это уже сложнее. Ну и практически в любой стране есть НДС. Так что смиритесь )


В США нет. В нашей стране, НДС - коррупционная составляющая. Большинсво его платит, но есть те кто "имеет право" не платить, а есть те, кто гребет бабло на "возврате НДС".
Это очень большое корыто - все туда скидываются ради аппетитов "избранных".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:38

Re: Відтік працездатного населення з України досяг...

Тут ещё и демография догоняет.
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 00:27

  rjkz написав:В США нет. В нашей стране, НДС - коррупционная составляющая. Большинсво его платит, но есть те кто "имеет право" не платить, а есть те, кто гребет бабло на "возврате НДС".
Это очень большое корыто - все туда скидываются ради аппетитов "избранных".

В США есть Sales tax, разве нет?
А вообще, какая разница для пересичного "Миколы": хитрый барыга недоплатит НДС с импорта в бюджет или жирный чиновник разворует средства, собранные за счет Sales tax?
Gastarbaiter
 
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