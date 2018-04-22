В США нет. В нашей стране, НДС - коррупционная составляющая. Большинсво его платит, но есть те кто "имеет право" не платить, а есть те, кто гребет бабло на "возврате НДС".
Это очень большое корыто - все туда скидываются ради аппетитов "избранных".
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Додано: Суб 28 кві, 2018 23:26
В США нет. В нашей стране, НДС - коррупционная составляющая. Большинсво его платит, но есть те кто "имеет право" не платить, а есть те, кто гребет бабло на "возврате НДС".
Это очень большое корыто - все туда скидываются ради аппетитов "избранных".
Додано: Суб 28 кві, 2018 23:38
Re: Відтік працездатного населення з України досяг...
Тут ещё и демография догоняет.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 00:27
В США есть Sales tax, разве нет?
А вообще, какая разница для пересичного "Миколы": хитрый барыга недоплатит НДС с импорта в бюджет или жирный чиновник разворует средства, собранные за счет Sales tax?
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