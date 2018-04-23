Відтік працездатного населення з України досяг...

Додано: Нед 29 кві, 2018 09:03

Gastarbaiter написав: rjkz написав: В США нет. В нашей стране, НДС - коррупционная составляющая. Большинсво его платит, но есть те кто "имеет право" не платить, а есть те, кто гребет бабло на "возврате НДС".

Это очень большое корыто - все туда скидываются ради аппетитов "избранных". В США нет. В нашей стране, НДС - коррупционная составляющая. Большинсво его платит, но есть те кто "имеет право" не платить, а есть те, кто гребет бабло на "возврате НДС".Это очень большое корыто - все туда скидываются ради аппетитов "избранных".

В США есть Sales tax, разве нет?

А вообще, какая разница для пересичного "Миколы": хитрый барыга недоплатит НДС с импорта в бюджет или жирный чиновник разворует средства, собранные за счет Sales tax? В США есть Sales tax, разве нет?А вообще, какая разница для пересичного "Миколы": хитрый барыга недоплатит НДС с импорта в бюджет или жирный чиновник разворует средства, собранные за счет Sales tax?

1.Есть, но это не НДС. Разница в том, что, во-первых, гражданин знает и понимает, что ПОКУПАЯ ТОВАР, ОН ПЛАТИТ НАЛОГИ. Во-вторых, этот налог поступает в бюджет из которого его не вытащить по хитрой схеме.2. Единственная легальная схема неуплаты этого налога - регистрация в штатах с нулевым налогом, то есть офшоре. Например, штат Делавер, где этот налог равен нулю. Но если абсолютно любому желающему придет в голову подать в суд на предприятие с юрисдикцией в таком месте (якобы о фиктивности места ведения бизнеса) и суд примет решение в пользу истца, то потом, конечно можно апеллировать и даже есть вероятность успешно, но судебные издержки будут колоссальными, а если не успешно, то бизнес может пойти ко дну и владелец сесть в тюрьму (это у них запросто даже за длительную неуплату дорожного штрафа) и надолго. Откуда возьмется такой истец? Да очень просто - подать в суд на кого угодно просто и множество людей, особенно пожилых, любит развлекаться таким образом (то-ли от скуки то-ли от возрастных особенностей) и это им почти ничего не стоит, а уж дело ответчика защищаться, тратить деньги на адвокатов. Если-же со стороны истца есть финансовые претензии, то масса адвокатов готовы его представлять за треть от суммы иска.