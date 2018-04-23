Відтік працездатного населення з України досяг...

Додано: Нед 29 кві, 2018 18:06

Gastarbaiter написав: kalinavalera1 написав: Налог на прибыль понятен. НДС- не понятен по смыслу . Налог на прибыль понятен. НДС- не понятен по смыслу .

С налогом на прибыль можно поиграться в легальном поле. С НДС это уже сложнее. Ну и практически в любой стране есть НДС. Так что смиритесь ) С налогом на прибыль можно поиграться в легальном поле. С НДС это уже сложнее. Ну и практически в любой стране есть НДС. Так что смиритесь )

А в чем разница по сути между прибылью и добавленной стоимостью ? Это разве не одно и то же ? поясните плиз - разницу. И почему хозяину маркета этот НДС возвращают ?- а я его плачу без возврата ? Если это не налог на прибыль, то на что конкретно ? Я со своей " прибыли " налог уже заплатил - подоходный. Когда зарплату получал. Это двойное налогообложение ?Много написали - но по сути - суть этого налога - НДС - на что он идет ? И за чем его возвращают владельцу маркета - который создает эту добавленную стоимость - и имеет с нее доход. За чем брать, что бы возвращать ? Почему налог платит покупатель - который не создает эту добавленную стоимость и ничего с нее не имеет, с этой добавленной стоимости, кроме дырки в кошельке ? Чем отличается НДС от НПП ( Налога на Полученную Прибыль) - или это один вид налога, который с нас снимают 2 раза, назвав чуть иначе? 2 шкуры с одной овцы? Добавленная стоимость и прибыль - в чем разница ? Она есть ?