Итоги: Энергетика 19.04.18

Додано: Чет 19 кві, 2018 12:42

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 апреля, снизились больше ожидаемого - на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 427,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей. Добыча в США при этом выросла на 15 тысяч баррелей в сутки, или на 0,1%, до 10,54 миллиона баррелей в сутки.



Поддерживают нефтяные цены и сообщения о Саудовской Аравии. В среду агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия будет стремиться к цене в $80 или даже $100 за баррель нефти. Это, как пишет агентство, может означать, что страна не планирует изменений в венской сделке ОПЕК+, хотя исходная цель сделки уже скоро будет достигнута.



«Саудовской Аравии и их коллегам из ОПЕК нужны более высокие нефтяные цены для поддержания их финансов, а королевству - для их смелой и затратной программы реформ», - пояснил Reuters главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года. Очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в саудовском городе Джедда 20 апреля.

Администрация энергетической информации США (EIA) в среду сообщила, что запасы нефти на прошлой неделе снизились на 1,1 млн. баррелей. Аналитики по опросу S&P Global Platts в среднем ожидали роста на 625 тыс. баррелей. Данные Американского института нефти, вышедшие во вторник, показывали снижение на 1 млн. баррелей.



Сокращение запасов было вызвано уменьшением импорта, использование нефти в переработке осталось на высоком уровне.



С начала этого года запасы нефти выросли только на 3 млн. баррелей, по сравнению с 50 млн. баррелей год назад. Это вызвано уменьшением чистого экспорта за счёт увеличения импорта, более высокой загрузки нефтепереработки, что компенсировало рост добычи нефти в США примерно на 1 млн. баррелей в день к уровню прошлого года.



Объем добычи нефти в США, по данным EIA, на прошлой неделе вырос на 15 тыс. баррелей в день до 10,54 млн. баррелей в день.



Запасы бензина снизились на прошлой неделе на 3 млн. баррелей, запасы дистиллятов снизились на 3,1 млн. баррелей, по данным EIA. По опросу S&P Global Platts ожидалось снижение запасов бензина на 1,9 млн. баррелей и запасов дистиллятов на 1,6 млн. баррелей.



Недельный спрос на нефть в США был на наиболее высоком уровне — по данным EIA, спрос на бензин на прошлой неделе был 9,857 млн. баррелей в день.

Основные добывающие страны могут иметь более высокие цели по цене. На прошлой неделе официальные лица Саудовской Аравии выразили желание видеть цену на нефть около $80 или даже $100 за баррель, отчасти из-за IPO Saudi Aramco, по сообщению Reuters.

Мировые цены на нефть в четверг утром растут, преодолевая новые рекорды с конца 2014 года на фоне данных о снижении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.Цены на нефть в среду выросли, уровень закрытия стал максимальным за 3,5 года, после неожиданного снижения запасов в США на прошлой неделе, и ожиданий, что основные производители продолжат соблюдать соглашение по ограничению добычи.Также трейдеры ожидают результата встречи комитета по наблюдению ОПЕК и стран-партнеров, которая пройдет на этой неделе. На прошлой встрече комитета по наблюдению в январе комитет заявил, что ОПЕК и партнеры выполнили соглашение по сокращению добычи на 129 в декабре 2017 г.Реакция цен на нефть на отчет по запасам сырья в США.Цены на нефть пытаются продолжить положительную тенденцию сегодняшней сессии после того, как еженедельный обзор Управления энергетической информации Минэнерго США показал, что коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 13 апреля, сократились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 427,6 миллиона баррелей. Рост котировок в реакции на отчет по запасам затрудняется техническими факторами: кто-то из спекулянтов фиксирует прибыль по длинным позициям. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, ожидали уменьшения запасов на 0,11%, или на 0.5 миллиона баррелей - до 428,1 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 1,1 миллиона баррелей до 34.9 миллиона баррелей.Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 15 тысяч баррелей в сутки, или на 0,1%, до 10,54 миллиона баррелей в сутки.Запасы бензина в США уменьшились на 3 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 236 миллионов баррелей. Экономисты прогнозировали снижение лишь на 0,2 миллиона баррелей.Запасы дистиллятов упали на 3,1 миллиона баррелей, или на 2,4%, до 125,3 миллиона баррелей. Ожидалось падение на 0,27 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился — 665,5 миллиона баррелей. Ранее сегодня цены на нефть установили новый максимум с 2014 года.Газомоторное топливо против электромобилей.Путин рассказал своим подчиненным о преимуществах автомобилей на газу перед электромобилями: - «Но для нашей страны, конечно, использование газомоторного топлива является даже более приоритетным, имею в виду в том числе и вопросы экологического характера, потому что, для того чтобы получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать. И значительная часть электроэнергии вырабатывается на углях. Вот это очень серьезное обстоятельство, которое мало кем учитывается.»В зоне Единой системы газоснабжения ТЭС, в основном, работают на природном газе, и доля угольных ЭС в общей выработке очень незначительна, а в местах, удаленных от ЕСГ - нет газа для автомобилей.Замечание «товарища президента» можно учесть в Кемеровской области, где есть магистральный газопровод, но основным топливом электростанций остается кузбасский уголь.За пределами России все более значительная часть электроэнергии вырабатывается ветряками и солнечными панелями.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: