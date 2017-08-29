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«Київстар» змінює тарифи

«Київстар» змінює тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:36

«Київстар» змінює тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Людям обіцяють не нав'язувати дорогі пакети, хоча наполегливо їх рекомендують і розписують.

Дивися повний текст «Київстар» змінює тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:36

М да все же я хорошо сделал что перешел на 3Моб в прошлом году.. никакой абонентки нет 30/10 коп на все номера.. кинул деньги и пока не выговорил... никакого абонентского рабства..никаких посуточных обдираловок в виде 2-3 грн..если не внесена абонентка..никаких "первая секунда за столько то ..." а потом 59 сек бесплатно.. а нормальная посекундная тарификация...
Джон
 
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