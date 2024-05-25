Для українців тариф на світло у вересні складе 4,32 гривні за кіловат-годину. Ця сума не залежатиме від спожитих обсягів.
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Тарифи на світло з 1 вересня
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Додано: Нед 25 сер, 2024 16:48
Тарифи на світло з 1 вересня
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Тарифи на світло з 1 вересня
Додано: Вів 27 сер, 2024 11:00
Re: Тарифи на світло з 1 вересня
Що значить "тариф складе 4,32 грн./КВт" ? Він і зараз складає 4,32 грн./КВт...
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