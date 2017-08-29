«Київстар» змінює тарифи

Додано: Чет 19 кві, 2018 20:20

На іншому форумі вже писав, поділюся й тут своїм досвідом користування 3моб. Значить, після введення мобільними операторами абонплати, вирішив дитині купити стартовий пакет green від мобільного оператора 3Mob. Його особливість - без абонплат, і тарифи влаштовували. Почалося з того, що в широкому продажу пакети не помітив, завітав на Соборну в відділ продажу. І тітонька погодилася продати пакет за 30грн (хоча на сайті вказано що вартість 20грн). На запит чому така ціна, відповіла, що гроші вона несе в касу банка через дорогу, і там знімають комісію...Я сказав що можу заплатити по рахунку, і при ній через П24 оплатив рахунок за пакет, на 20грн без комісій. Отримавши пакет, вставив карточку в телефон і перевірив роботу - працює. На старті давалось 10хв., 100мб та якась кількість СМС. Купляв пакет весною, в дітей канікули, і тому карточка була в моєму телефоні для тестів. Але минуло декілька днів, і при намагані подзвонити, автовідповідач повідомив що номер заблоковано. За цей час зробив лише декілька дзвінків батькам, та перевірив роботу інета. Тобто бонусні хв. та інет навіть на половину не використав. Не було часу відразу, десь через тиждень поповнив рахунок на 5грн - але номер не розблокувався. Передзвонив оператору, і записали скаргу і заявку в техвідділ для розблокування. Протягом наступного місяця декілька разів дзвонив оператору і намагався дізнатись коли розблокують і чому взагалі заблокували - внятної відповіді не отримав. Заблокувати можуть згідно пункту 7 їхнього договору, при масовій розсилці спаму, дзвінків, передача інтернету третім особам....Минуло півтори місяці, і тут приходить СМС, що у мене на рахунку нуль. Дзвоню оператору, говорять що декілька днів назад мій номер розблокували, ніхто не збирається компенсовувати бонусні хвилини які я не використав, а 5грн забрали за інтернет. Мобільним інтернетом я не користувався, але пам'ятаю, що якщо в налаштуваннях 3моб відключити прийом данних, то зв'зок теж пропадає. Тому прийом данних і був включений. Резюме: не раджу зв'язуватися з мобільним оператором 3Mob, ці шахраї можуть під любим приводом заблокувати номер і залишитесь без зв'язку в потрібну мить. До речі, почитав на форумах - блокування номера в 3mob на пакетах без передплати (green) це масове і звичайне явище.