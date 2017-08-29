RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Київстар» змінює тарифи

«Київстар» змінює тарифи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:36

«Київстар» змінює тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Людям обіцяють не нав'язувати дорогі пакети, хоча наполегливо їх рекомендують і розписують.

Дивися повний текст «Київстар» змінює тарифи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81514
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:36

М да все же я хорошо сделал что перешел на 3Моб в прошлом году.. никакой абонентки нет 30/10 коп на все номера.. кинул деньги и пока не выговорил... никакого абонентского рабства..никаких посуточных обдираловок в виде 2-3 грн..если не внесена абонентка..никаких "первая секунда за столько то ..." а потом 59 сек бесплатно.. а нормальная посекундная тарификация...
Джон
 
Повідомлень: 249
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:29

Re: «Київстар» змінює тарифи

Було 40 стало 50, всього 20%... Цікаво якби кстару податок так підвищили, чи сказав би що це "несуттєво" ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7807
З нами з: 15.04.09
Подякував: 366 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:37

  Джон написав:М да все же я хорошо сделал что перешел на 3Моб в прошлом году.. никакой абонентки нет 30/10 коп на все номера.. кинул деньги и пока не выговорил... никакого абонентского рабства..никаких посуточных обдираловок в виде 2-3 грн..если не внесена абонентка..никаких "первая секунда за столько то ..." а потом 59 сек бесплатно.. а нормальная посекундная тарификация...

Это укртелеком ? Работает на обычном мобильном телефоне ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 07.05.11
Подякував: 629 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:15

  kalinavalera1 написав: Это укртелеком ? Работает на обычном мобильном телефоне ?

Так. Це GSM оператор. В містах, де немає покриття Тримоб (а це все ж 85-90 % території) сідає на роумінг на Водафон.
nick_verbovskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 13.02.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:27

  nick_verbovskiy написав:
  kalinavalera1 написав: Это укртелеком ? Работает на обычном мобильном телефоне ?

Так. Це GSM оператор. В містах, де немає покриття Тримоб (а це все ж 85-90 % території) сідає на роумінг на Водафон.

При подсадке на Водофон 3 Моб тариф сохраняются ? У меня мам очень преклонных лет, не пользуется инетом и телефон нужен вдруг нужно срочно скорую вызвать или меня. Но я сам звоню и так. То есть телефон фактически спящий. Платить каждый месяц 40 гр - при том что она может позвонит 1 раз в год и то ко мне , так постоянно ей сам звоню? Такой тариф без абонплаты и ежедневного снятия ей бы очень подошел.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 07.05.11
Подякував: 629 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:20

3Mob

На іншому форумі вже писав, поділюся й тут своїм досвідом користування 3моб. Значить, після введення мобільними операторами абонплати, вирішив дитині купити стартовий пакет green від мобільного оператора 3Mob. Його особливість - без абонплат, і тарифи влаштовували. Почалося з того, що в широкому продажу пакети не помітив, завітав на Соборну в відділ продажу. І тітонька погодилася продати пакет за 30грн (хоча на сайті вказано що вартість 20грн). На запит чому така ціна, відповіла, що гроші вона несе в касу банка через дорогу, і там знімають комісію...Я сказав що можу заплатити по рахунку, і при ній через П24 оплатив рахунок за пакет, на 20грн без комісій. Отримавши пакет, вставив карточку в телефон і перевірив роботу - працює. На старті давалось 10хв., 100мб та якась кількість СМС. Купляв пакет весною, в дітей канікули, і тому карточка була в моєму телефоні для тестів. Але минуло декілька днів, і при намагані подзвонити, автовідповідач повідомив що номер заблоковано. За цей час зробив лише декілька дзвінків батькам, та перевірив роботу інета. Тобто бонусні хв. та інет навіть на половину не використав. Не було часу відразу, десь через тиждень поповнив рахунок на 5грн - але номер не розблокувався. Передзвонив оператору, і записали скаргу і заявку в техвідділ для розблокування. Протягом наступного місяця декілька разів дзвонив оператору і намагався дізнатись коли розблокують і чому взагалі заблокували - внятної відповіді не отримав. Заблокувати можуть згідно пункту 7 їхнього договору, при масовій розсилці спаму, дзвінків, передача інтернету третім особам....Минуло півтори місяці, і тут приходить СМС, що у мене на рахунку нуль. Дзвоню оператору, говорять що декілька днів назад мій номер розблокували, ніхто не збирається компенсовувати бонусні хвилини які я не використав, а 5грн забрали за інтернет. Мобільним інтернетом я не користувався, але пам'ятаю, що якщо в налаштуваннях 3моб відключити прийом данних, то зв'зок теж пропадає. Тому прийом данних і був включений. Резюме: не раджу зв'язуватися з мобільним оператором 3Mob, ці шахраї можуть під любим приводом заблокувати номер і залишитесь без зв'язку в потрібну мить. До речі, почитав на форумах - блокування номера в 3mob на пакетах без передплати (green) це масове і звичайне явище.
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
grab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 305
З нами з: 28.01.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:26

grab Дякую. Це ж Укртелеком. Дома був місевий телефон на дроті. Укртелеком. Стаціонарний. Більшість часу не працював , ніж пацював. По півроку та більше мовчав та не гудів зовсім. Абонплата помісячна десь 60 гр. Відключився я від нього.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 07.05.11
Подякував: 629 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість... 1, 2, 3
R2 » Вів 10 кві, 2018 19:28
24 1503
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 12:38
safonovstanislav
НДУ змінює підхід до реформування: що необхідно знати...
R2 » Сер 11 кві, 2018 15:02
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 15:02
d_12
"Київстар" з вересня змінює тарифи для деяких абонентів 1, 2
R2 » Вів 29 сер, 2017 11:27
16 2355
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 22:11
a_volchanska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9858)
19.04.2018 22:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.