Людям обіцяють не нав'язувати дорогі пакети, хоча наполегливо їх рекомендують і розписують.
Дивися повний текст «Київстар» змінює тарифи.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:36
«Київстар» змінює тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Київстар» змінює тарифи.
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:36
М да все же я хорошо сделал что перешел на 3Моб в прошлом году.. никакой абонентки нет 30/10 коп на все номера.. кинул деньги и пока не выговорил... никакого абонентского рабства..никаких посуточных обдираловок в виде 2-3 грн..если не внесена абонентка..никаких "первая секунда за столько то ..." а потом 59 сек бесплатно.. а нормальная посекундная тарификация...
Додано: Чет 19 кві, 2018 18:29
Re: «Київстар» змінює тарифи
Було 40 стало 50, всього 20%... Цікаво якби кстару податок так підвищили, чи сказав би що це "несуттєво"
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 19 кві, 2018 18:37
Это укртелеком ? Работает на обычном мобильном телефоне ?
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:15
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:27
При подсадке на Водофон 3 Моб тариф сохраняются ? У меня мам очень преклонных лет, не пользуется инетом и телефон нужен вдруг нужно срочно скорую вызвать или меня. Но я сам звоню и так. То есть телефон фактически спящий. Платить каждый месяц 40 гр - при том что она может позвонит 1 раз в год и то ко мне , так постоянно ей сам звоню? Такой тариф без абонплаты и ежедневного снятия ей бы очень подошел.
Додано: Чет 19 кві, 2018 20:20
3Mob
На іншому форумі вже писав, поділюся й тут своїм досвідом користування 3моб. Значить, після введення мобільними операторами абонплати, вирішив дитині купити стартовий пакет green від мобільного оператора 3Mob. Його особливість - без абонплат, і тарифи влаштовували. Почалося з того, що в широкому продажу пакети не помітив, завітав на Соборну в відділ продажу. І тітонька погодилася продати пакет за 30грн (хоча на сайті вказано що вартість 20грн). На запит чому така ціна, відповіла, що гроші вона несе в касу банка через дорогу, і там знімають комісію...Я сказав що можу заплатити по рахунку, і при ній через П24 оплатив рахунок за пакет, на 20грн без комісій. Отримавши пакет, вставив карточку в телефон і перевірив роботу - працює. На старті давалось 10хв., 100мб та якась кількість СМС. Купляв пакет весною, в дітей канікули, і тому карточка була в моєму телефоні для тестів. Але минуло декілька днів, і при намагані подзвонити, автовідповідач повідомив що номер заблоковано. За цей час зробив лише декілька дзвінків батькам, та перевірив роботу інета. Тобто бонусні хв. та інет навіть на половину не використав. Не було часу відразу, десь через тиждень поповнив рахунок на 5грн - але номер не розблокувався. Передзвонив оператору, і записали скаргу і заявку в техвідділ для розблокування. Протягом наступного місяця декілька разів дзвонив оператору і намагався дізнатись коли розблокують і чому взагалі заблокували - внятної відповіді не отримав. Заблокувати можуть згідно пункту 7 їхнього договору, при масовій розсилці спаму, дзвінків, передача інтернету третім особам....Минуло півтори місяці, і тут приходить СМС, що у мене на рахунку нуль. Дзвоню оператору, говорять що декілька днів назад мій номер розблокували, ніхто не збирається компенсовувати бонусні хвилини які я не використав, а 5грн забрали за інтернет. Мобільним інтернетом я не користувався, але пам'ятаю, що якщо в налаштуваннях 3моб відключити прийом данних, то зв'зок теж пропадає. Тому прийом данних і був включений. Резюме: не раджу зв'язуватися з мобільним оператором 3Mob, ці шахраї можуть під любим приводом заблокувати номер і залишитесь без зв'язку в потрібну мить. До речі, почитав на форумах - блокування номера в 3mob на пакетах без передплати (green) це масове і звичайне явище.
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
Додано: Чет 19 кві, 2018 20:26
grab Дякую. Це ж Укртелеком. Дома був місевий телефон на дроті. Укртелеком. Стаціонарний. Більшість часу не працював , ніж пацював. По півроку та більше мовчав та не гудів зовсім. Абонплата помісячна десь 60 гр. Відключився я від нього.
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