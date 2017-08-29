«Київстар» змінює тарифи

Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:16

grab написав: Почалося з того, що в широкому продажу пакети не помітив, Почалося з того, що в широкому продажу пакети не помітив,

kalinavalera1 написав: Это укртелеком ? Работает на обычном мобильном телефоне ? Это укртелеком ? Работает на обычном мобильном телефоне ?

kalinavalera1 написав: При подсадке на Водофон 3 Моб тариф сохраняются ? При подсадке на Водофон 3 Моб тариф сохраняются ?

papchik написав: Смысл подымать тарифы е Смысл подымать тарифы е

Да стартовые пакеты 3Моб на каждом углу не продают...я свои покупал часть в магазине "АЛЛО" а часть через их сайт..Насчет "блокировки".. у меня так карточку Водафона заблокировали.. оказалось, что нельзя раздавать с нее интернет).. так что наверно вы что то нарушили..я уже как пару лет всю родню на 3Моб перевел и никому ничего не блокирует...включил в телефоне роуминг (для 3Моб в сети Водафон он БЕСПЛАТНЫЙ)..и нормально все работает..да обычный телефон подойдет...для кнопочного телефона надо в настройках только включить роуминг..да все сохраняется РОУМИНГ БЕСПЛАТНЫЙ.. вы просто можете в телефоне в настройках сети выбрать или сеть 3Моб или сеть Водафон и подключиться на выбор...ну или нажать кнопку "автоматический выбор", тогда телефон сам выберет сеть, там где покрытие 3Моб в нем будет а там где его нет переключиться на Водафон...- а как же тогда "навар"? ))Бубло потраченное на тендеры на до же "отбивать" как то.. так что или платите абонплату или вам снимут все со счета через 2-3 гривны за "дневные пакеты услуг"..В общем я знаю только ДВА оператора где нет абонентки это 3Моб и пакет "Грин" там абонки нет и пакет ""Едина Краина" от Интертелекома, но там надо покупать еще и телефон CDMA стандарта, а это минимум 550+ грн доп растрат..хотя тут есть и +,CDMA телефон более "экологичен" то есть у него меньше уровень излучения и при разговоре не так сильно "выжигает" мозги)) + покрытие почти 100% по всей стране..