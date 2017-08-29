«Київстар» змінює тарифи

Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:47

miroslav_ljamkin написав: ssnet написав: Как же достало нытье нищебродов. У нас и так копеечные тарифы на связь. Где еще за 3.5 бакса можно пользоваться связью себе особо ни в чем не ограничивая ? Как же достало нытье нищебродов. У нас и так копеечные тарифы на связь. Где еще за 3.5 бакса можно пользоваться связью себе особо ни в чем не ограничивая ?

Полностью согласен. Они бы в Европе цены на связь посмотрели, тогда бы меньше тут вонь разводили... При желании можно подобрать за $2 себе тариф с безлимом внутри сети, кучей интернета в пакете и ещё допки какие-нибудь приятные будут...

Но ведь этого ж мало. Надо чтобы безлимитку и при этом платить 5 грн раз в полгода. Менталитет жлобья Полностью согласен. Они бы в Европе цены на связь посмотрели, тогда бы меньше тут вонь разводили... При желании можно подобрать за $2 себе тариф с безлимом внутри сети, кучей интернета в пакете и ещё допки какие-нибудь приятные будут...Но ведь этого ж мало. Надо чтобы безлимитку и при этом платить 5 грн раз в полгода. Менталитет жлобья

Моим родителям далеко за 80 лет. Живут в разных местах. Интернетом не пользуются. Не умеют в их годы. Плохо слышат, плохо видят, руки не слушаются, возраст. Связь нужна- скорую вызвать или родне позвонить если что-то срочно. Думаю таких пожилых людей в Украине 1 точно миллион наберется, а может и больше. Телефоны у них кнопочные - так как со смартом не справятся. Платить за кажого по 500 гр . в год - может быть 1 раз в год они позвонят ? Но вызвать скорую связь нужна всегда, и родня на связи должна быть. Плачу все я, это понятно. Мне совсем не кажется дешево 480 гр, за 1-2 звонка в год. Да еще в сумме 960 гр. за два номера. За чем навязывать услуги, которые не нужны - это не честно. Сговор монополистов ? Себе я оплачиваю все.Но не всем это нужно.