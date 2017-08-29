«Київстар» змінює тарифи

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ssnet написав:Как же достало нытье нищебродов. У нас и так копеечные тарифы на связь. Где еще за 3.5 бакса можно пользоваться связью себе особо ни в чем не ограничивая ?
Полностью согласен. Они бы в Европе цены на связь посмотрели, тогда бы меньше тут вонь разводили... При желании можно подобрать за $2 себе тариф с безлимом внутри сети, кучей интернета в пакете и ещё допки какие-нибудь приятные будут... Но ведь этого ж мало. Надо чтобы безлимитку и при этом платить 5 грн раз в полгода. Менталитет жлобья
Моим родителям далеко за 80 лет. Живут в разных местах. Интернетом не пользуются. Не умеют в их годы. Плохо слышат, плохо видят, руки не слушаются, возраст. Связь нужна- скорую вызвать или родне позвонить если что-то срочно. Думаю таких пожилых людей в Украине 1 точно миллион наберется, а может и больше. Телефоны у них кнопочные - так как со смартом не справятся. Платить за кажого по 500 гр . в год - может быть 1 раз в год они позвонят ? Но вызвать скорую связь нужна всегда, и родня на связи должна быть. Плачу все я, это понятно. Мне совсем не кажется дешево 480 гр, за 1-2 звонка в год. Да еще в сумме 960 гр. за два номера. За чем навязывать услуги, которые не нужны - это не честно. Сговор монополистов ? Себе я оплачиваю все.Но не всем это нужно.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 20 кві, 2018 13:50, всього редагувалось 1 раз.
papchik написав:Гимнюки!!! Смысл подымать тарифы если человек пользуется связью 2G. Или даже его устраивает 3G. Курс пока "стоит" на месте уже 2,5 года. Кому нужно 4G, тому новые тарифы... А остальных оставьте в покое...
Плиз, подробнее ! Мне предлагают в пунктах Водофона не менее 40 гр в месяц. єто для пожилого человека за 80 лет, который номером пользуется 1 раз год. Если скорую вызвать или родню срочно. А так инетом не умеет вообще и не болтает даже , слышит плохо уже. Телефон у нее конечно кнопочный без выхода в инет я купил, со смартом она не справится. Что это за тариф ? Интернет не нужен , если я пользуюсь - то понятно. Но бабушке 85 лет за чем он ей? И звонить она не звонит практически. Телефон ей нужен на всякий пожарный случай.
ssnet написав:Как же достало нытье нищебродов. У нас и так копеечные тарифы на связь. Где еще за 3.5 бакса можно пользоваться связью себе особо ни в чем не ограничивая ?
Полностью согласен. Они бы в Европе цены на связь посмотрели, тогда бы меньше тут вонь разводили... При желании можно подобрать за $2 себе тариф с безлимом внутри сети, кучей интернета в пакете и ещё допки какие-нибудь приятные будут... Но ведь этого ж мало. Надо чтобы безлимитку и при этом платить 5 грн раз в полгода. Менталитет жлобья
Моим родителям далеко за 80 лет. Живут в разных местах. Интернетом не пользуются. Не умеют в их годы. Плохо слышат, плохо видят, руки не слушаются, возраст. Связь нужна- скорую вызвать или родне позвонить если что-то срочно. Думаю таких пожилых людей в Украине 1 точно миллион наберется, а может и больше. Телефоны у них кнопочные - так как со смартом не справятся. Платить за кажого по 500 гр . в год - может быть 1 раз в год они позвонят ? Но вызвать скорую связь нужна всегда, и родня на связи должна быть. Плачу все я, это понятно. Мне совсем не кажется дешево 480 гр, за 1-2 звонка в год. Да еще в сумме 960 гр. за два номера. За чем навязывать услуги, которые не нужны - это не честно. Сговор монополистов ? Себе я оплачиваю все.Но не всем это нужно.
При таких вводных проще что-то типа интер-телекомовского "Єдина країна" подключить и закинуть на счет пару баксов НА ГОД. Зачем/почему вы по 500 гривен платите -- не понятно...
_hunter написав:При таких вводных проще что-то типа интер-телекомовского "Єдина країна" подключить и закинуть на счет пару баксов НА ГОД. Зачем/почему вы по 500 гривен платите -- не понятно...
Интер-телеком - это не Укртелеком ? Другое? Все что я слышу - для меня новые названия , кроме Лайфа. Єдина країна тоже. В Лайфе - там вроде пишут 25 гр в месяц ? уже лучше. Знал еще Киевстар , Лайф, Водофон. Все. Помню у приятелей был Лайф - связь очень плохая была, обругал их, когда пытался дозвониться, перешли на Водофон. Но это было больше лет 5 - 8 назад. Интернет в Лайфе точно лучше чем в Водофоне сегодня. Я проверял - в аптеке. Нужно было сравнить цены на лекарства ( за чем платить больше ?) - мой Водафон тормозит по 10 минут и больше, а у фармацевта Лайф. Сразу все открыл.