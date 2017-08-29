«Київстар» змінює тарифи

Додано: П'ят 20 кві, 2018 23:28

kalinavalera1 написав: Интер-телеком - это не Укртелеком ? Другое? Интер-телеком - это не Укртелеком ? Другое?

Да другое.. совсем другое..Вот где НЕ НАДО покупать новый телефон, достаточно поменять сим-карту ->там в таблице можете докупать услуги а можете нет дело ДОБРОВОЛЬНОЕ.Если ничего не покупаете то имеете тариф 30 ком минута на все номера а в сети 10 коп.А это Интертелеком и тариф ЕК Единая Крайна ->Там тоже нет никакой абонентки и отчислений и 30 коп на чужие номера...но надо купить их телефон обычная симка не подойдет.А вот еще один оператор Lycamobile ->нет абонентки и тарифы просты как 5 копеек)Теперь ясно какие тарифы у каких операторов еще остались без абонплат и каждодневных отчислений если нет денег на абонплату за месяц?