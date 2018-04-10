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«Київстар» змінює тарифи

«Київстар» змінює тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:04

Re: «Київстар» змінює тарифи

Водафон сам поміняв ще мтс-івський тарифний план по одному з сімейних номерів на лайт+ і дали в подарунок 20 грн. бонусів. Думав доплатити ще чуток на 1 міс., але оператор хоче 40 грн. грошима. Відповідно зараз не знімаються гроші ні з бонусного рахунку ні з основного на абонку, а тільки на дзвінки. Так що варіант поміняти тар. план, але не вносити повністю всю суму. Тоді знову ж таки за мінімум коштів рік номер утримається з можливістю дзвінка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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