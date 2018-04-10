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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:04
Re: «Київстар» змінює тарифи
Водафон сам поміняв ще мтс-івський тарифний план по одному з сімейних номерів на лайт+ і дали в подарунок 20 грн. бонусів. Думав доплатити ще чуток на 1 міс., але оператор хоче 40 грн. грошима. Відповідно зараз не знімаються гроші ні з бонусного рахунку ні з основного на абонку, а тільки на дзвінки. Так що варіант поміняти тар. план, але не вносити повністю всю суму. Тоді знову ж таки за мінімум коштів рік номер утримається з можливістю дзвінка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 24 кві, 2018 23:51
Re: «Київстар» змінює тарифи
Якщо рахунок не поповнювати на 40 грн, то у тарифі Лайт+ "Плата за безлімітні дзвінкі в мережі Vodafone Україна – 3 грн, знімається щоденно не залежно від користування" - пряма цитата з сайту.
Поки що тільки Київстар ще не перевів на тариф з примусовою щоденною оплатою послуг, якщо на рахунку недостатньо коштів для оплати місячного пакету.
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