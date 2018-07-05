«Київстар» змінює тарифи

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Водафон сам поміняв ще мтс-івський тарифний план по одному з сімейних номерів на лайт+ і дали в подарунок 20 грн. бонусів. Думав доплатити ще чуток на 1 міс., але оператор хоче 40 грн. грошима. Відповідно зараз не знімаються гроші ні з бонусного рахунку ні з основного на абонку, а тільки на дзвінки. Так що варіант поміняти тар. план, але не вносити повністю всю суму. Тоді знову ж таки за мінімум коштів рік номер утримається з можливістю дзвінка.
Giroi Київстар два мої тарифні плани "покращив" і успішно постягав залишки коштів на щоденну абонплату
Протягом дня ви можете користуватися безлімітними дзвінками в мережі Київстар та 100 МБ мобільного інтернету. Плата за пакет послуг на день – 5 грн – зніматиметься автоматично з 00:00 до 03:00 при наявності достатньої суми на рахунку. Ви отримаєте SMS-повідомлення про нарахування щоденного обсягу послуг. https://kyivstar.ua/uk/mm/tariffs/prepaid/unlimtalks
За випадок з Лайт + - історія з життя яка поки продовжується, після переведення оператором в цей пакет поки що щоденна плата не стягується і ось чому:
Vodafone Light+, після безкоштовного переводу поповніть, будь-ласка, рахунок на суму від 40 грн (крім послуги "Переказ грошей"), для підключення умов тарифу, до обов`язкового поповнення діють базові умови тарифи. Надалі користуйтесь пакетом послуг на місяць за 40 грн.: безлімітні дзвінки в мережі Vodafone Україна, 500 мегабайт 3G/2G Інтернету, 30 хв. для дзвінків на інші мережі України та 50 SMS/MMS повідомлень на всі мобільні мережі України за 1,50 грн в день користування , або денними тарифами. Vodafone Light після безкоштовного переводу будуть діяти наступні умови: безлімітні дзвінки в мережі Vodafone Україна за 2 грн в день користування http://www.mts.ua/ua/mobile/tariffs/pro ... 27-11-2017
Техническому прогрессу УРА! 3G. 4G. роуминг, прочие "прибамбасы" -это великолепно (для тех, кому это нужно). А кто-нибудь вспомнил о "социальных" абонентах (пенсионеры и т.д.), у которых телефоны "от царя Гороха" (Nokia, Samsung и т.п.) без Интернета только для звонков своим знакомым и близким? "Киевстар" меняет тарифы с обязательным удорожанием, при этом в СМС пообещали 3000 МБ Интернета в месяц! (Куда их "воткнуть" в мой маленький телефон?) Ребята (хозяева сети), включите свою совесть!
Giroi написав:Все просто, тебе перевели на Лайт, а мене на Лайт+
Також запит *101# показує лайт+, але щоденної абонки нема, думаю тому що не було одноразового поповнення на 40 грн. Оператори деколи роздають на халяву "блудним дітям"
Як мобільні оператори повертають втрачених абонентів Як повертає втрачених абонентів «Vodafone Україна»?
Раніше вищезгаданий оператор заохочував абонентів грошовими бонусами. Іноді доходило до нереального: за поповнення рахунку на 5 грн можна було отримати 100 бонусних гривень (не плутати з бонусними балами), які діяли один місяць з дати нарахування. Щоправда на тому вся лояльність і закінчувалася: використав абонент гроші чи ні, а після місяця – все як було: той самий тариф, ті самі умови і більше ніяких пропозицій.
Та тепер оператор пішов іншим шляхом, і асортимент «приманок» в нього суттєво поліпшився: іноді «приманкою» є бонусні гроші, а іноді й перехід на якийсь з порівняно дешевих архівних тарифів. Тобто для всіх абонентів якийсь тариф закривають, але тим, кого хочуть повернути, дозволяють впродовж обмеженого часу на них підключитися.
Як дізнатися про пропозицію?
Після появи у мережі наберіть зі свого телефону 111, далі натисніть 1 і потім 9; чекайте інформаційного SMS, хоча практика показує, що краще телефонувати. Як повертає втрачених абонентів «Київстар»?
Найефективніше впливає на втрачених абонентів «Київстар». Схоже, там розуміють, що приманки, які діють кілька днів чи один місяць, не тримають абонента, йому треба щось більше. І це «більше» «Київстар» знайшов: це спеціальні тарифні плани, перехід на які відкривається або тим, хто довго (понад 2 місяці) не платив, або й взагалі не з’являвся в мережі за такий же час. Ну або ще тим, кого переводять на інші – новіші тарифи. Тому ця інформація буде цікава всім абонентам «Київстар», а не лише тим, хто довго не платив чи не з’являвся в мережі.
Перевага цих лояльних тарифних планів у тому, що за порівняно з іншими меншу абонплату надається значно більший пакет послуг. Щоправда, на тлі загального підвищення усіх тарифів у «Київстарі» для нових абонентів пропонуються вже «лояльні» тарифні плани з трохи дорожчою вартістю і дещо меншим пакетом послуг. Та у порівнянні зі звичайними тарифними планами «лояльні» тарифні плани все одно дешевші.
Як дізнатися про пропозицію?
Зателефонуйте на 466 або 477 і дотримуйтеся голосових підказок. Віднайдіть пункт «Тарифи по Україні та за кордон» (якщо 466) або «Заміна тарифного плану» (якщо 477) і прослухайте список «рекомендованих тарифів»; чекайте інформаційного SMS-повідомлення, але практика показує, що краще телефонувати. Пам’ятайте, щоб не переплачувати зайвого, необхідно знати все про свій тарифний план. https://zaxid.net/yak_mobilni_operatori ... v_n1457446
Киевстар в своём мире, цену увеличивают, сами меняют для пользователей тарифы в сторону увеличения, а 4G не везде, а во многих местах скатывается до EDGE. Надо будет утопить сим-карту киевстара в самой глубокой луже.
nordoka написав:Киевстар в своём мире, цену увеличивают, сами меняют для пользователей тарифы в сторону увеличения, а 4G не везде, а во многих местах скатывается до EDGE. Надо будет утопить сим-карту киевстара в самой глубокой луже.
да, с 50 грн принудительно на 75 грн ... ,либо уменьшай количество услуг раза в 4 и плати 55 грн