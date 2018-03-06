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МЕРТ все-таки розгляне введення
квот на імпортне пальне

МЕРТ все-таки розгляне введення квот на імпортне пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:58

МЕРТ все-таки розгляне введення квот на імпортне пальне

Пропонуємо до обговорення:
Учасники ринку пишуть листи уряду і просять одуматися.

Дивися повний текст МЕРТ все-таки розгляне введення квот на імпортне пальне.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:58

Итак контрабанда бенза процветает, а с заградительными пошлинами так вообще только она и останется.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:06

Опять "защищаем внутреннего производителя"? Эта байка уже не работает, придумайте новую :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:18

Re: на імпортне пальне

ТАК, а почему проблемы только с газом? должны быть
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:56

Не знаю есть ли акциз на заграничную нефть (скорее всего есть), если есть пусть уберут и выпускают бензин. А то, что сейчас предлагает Кололмойский и ко, скорее всего выпускать больше бензина он не собирается, просто на том же количестве топлива который выпускает Кременчуг заработать больше бабок. Обычная схема наших олигархов (если не будут брать отключим газ :D ). Деньги из воздуха.
ASF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:13

Всі вже звикли що обіцянки влади це брехня.Все рішає бабло,яке запустила татнафта
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:14

кубів вирішить все "правільно".
sena_2008atp
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