RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1584158515861587>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 15:24

  klug написав:Скажіть, а ОВДП у доларах банка вирішила не торгувати чи їх так швидко розбирають? Я десь тижні 2-3 моніторю і в тому розділі лише перекотиполе.

А как определить торгует или нет? Я часа полтора назад купил в SSA. Но я не мониторил :P
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6928
З нами з: 23.03.18
Подякував: 129 раз.
Подякували: 861 раз.
 
Профіль
 
3
13
1
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 15:27

  klug написав:Скажіть, а ОВДП у доларах банка вирішила не торгувати чи їх так швидко розбирають? Я десь тижні 2-3 моніторю і в тому розділі лише перекотиполе.

Загалом їх кількість менша, а також швидко розбирають, тож раджу моніторити після 14 години активніше 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13311
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 15:48

Re: Sense Bank

  Striker написав:Дякую. А якщо теоретично завтра остаточно проведеться, то відразу оформиться розстрочка, так як заявка уже подана.
А тута бабця надвоє сказала :lol:
Бо що провелося буде видно вже з 9..10:00...
А от розстрочка оформиться в час, відповідний поданню запиту на те оформлення. Тобто, якщо ввели ОТР-підвердження о 18:37, то о 18:37 активується і розстрочка :idea:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6927
З нами з: 05.05.21
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 17:01

  Amethyst написав:А тута бабця надвоє сказала :lol:
Бо що провелося буде видно вже з 9..10:00...
А от розстрочка оформиться в час, відповідний поданню запиту на те оформлення. Тобто, якщо ввели ОТР-підвердження о 18:37, то о 18:37 активується і розстрочка :idea:

Йо-й, що ж це коїться. В мене запит на розстрочку оформлений о 15:00. Це якщо завтра покупка проведеться о 16:00, то треба готувати 100 грн на коміс? :shock: Ні, я в такі ігри не граю, і тут постригти можуть. :evil:
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3387
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3699 раз.
Подякували: 5930 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 17:21

  Striker написав:
  Amethyst написав:А тута бабця надвоє сказала :lol:
Бо що провелося буде видно вже з 9..10:00...
А от розстрочка оформиться в час, відповідний поданню запиту на те оформлення. Тобто, якщо ввели ОТР-підвердження о 18:37, то о 18:37 активується і розстрочка :idea:

Йо-й, що ж це коїться. В мене запит на розстрочку оформлений о 15:00. Це якщо завтра покупка проведеться о 16:00, то треба готувати 100 грн на коміс? :shock: Ні, я в такі ігри не граю, і тут постригти можуть. :evil:

Але ж для списання комісії РКО перевіряється заборгованість без врахування оформлених розстрочок 🤔

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13311
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 17:31

  Sense Bank написав:Але ж для списання комісії РКО перевіряється заборгованість без врахування оформлених розстрочок 🤔

З повагою, Володимир 💎

Тобто, якщо покупка, тобто розстрочка, в статусі "Очікує оформлення", то можна не перейматися?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3387
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3699 раз.
Подякували: 5930 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 17:41

  Striker написав:
  Sense Bank написав:Але ж для списання комісії РКО перевіряється заборгованість без врахування оформлених розстрочок 🤔

З повагою, Володимир 💎

Тобто, якщо покупка, тобто розстрочка, в статусі "Очікує оформлення", то можна не перейматися?

Коли покупка пройде по рахунку, тоді ж і оформиться розстрочка, а заборгованість на умовах розстрочки — не впливає на списання РКО. Тож у будь-якому випадку приводів для хвилювання немає 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13311
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 17:45

  Sense Bank написав:Коли покупка пройде по рахунку, тоді ж і оформиться розстрочка, а заборгованість на умовах розстрочки — не впливає на списання РКО. Тож у будь-якому випадку приводів для хвилювання немає 😊

З повагою, Володимир 💎

Дякую. А як щодо цього твердження? :oops:
  Amethyst написав:А от розстрочка оформиться в час, відповідний поданню запиту на те оформлення. Тобто, якщо ввели ОТР-підвердження о 18:37, то о 18:37 активується і розстрочка :idea:
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3387
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3699 раз.
Подякували: 5930 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 17:49

  Striker написав:
  Sense Bank написав:Коли покупка пройде по рахунку, тоді ж і оформиться розстрочка, а заборгованість на умовах розстрочки — не впливає на списання РКО. Тож у будь-якому випадку приводів для хвилювання немає 😊

З повагою, Володимир 💎

Дякую. А як щодо цього твердження? :oops:
  Amethyst написав:А от розстрочка оформиться в час, відповідний поданню запиту на те оформлення. Тобто, якщо ввели ОТР-підвердження о 18:37, то о 18:37 активується і розстрочка :idea:

Розстрочка буде оформлена в дату проведення операції по рахунку, щодо точного часу не можемо гарантувати чи підтвердити 🤔

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13311
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 18:09

Re: Sense Bank

  Striker написав:Ні, я в такі ігри не граю, і тут постригти можуть. :evil:
Краще простіше визнати чемно свою поразку. Сам же допустився помилки.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6449
З нами з: 08.03.18
Подякував: 596 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 1584158515861587>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2, 3
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
26 77437
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2026 11:15
won
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 404068
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15862)
20.04.2026 19:27
Ринок ОВДП (11294)
20.04.2026 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.