Відбулася перша об'єктивна церемонія нагородження кращих банків України FinAwards 2018.
Дивися повний текст FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські продукти року.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:42
FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...
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Дивися повний текст FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські продукти року.
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