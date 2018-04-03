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FinAwards2018: визначено
найкращі банки і банківські...

FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:42

FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...

Пропонуємо до обговорення:
Відбулася перша об'єктивна церемонія нагородження кращих банків України FinAwards 2018.

Дивися повний текст FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські продукти року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:20

Не згоден щодо кращої карти для оплат та кредитної карти. На сьогодні краще Монобанку пока нічого немає. Набагато швидше працює ніж Пріват, нижче тарифи та ширше інструментарій. А де номінація кращий Додаток для смартфонів? Консервативний рейтинг нажаль.
kostya_vinnitsa
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ставки на кредиты: авто - от 0%, бизнес и жилье - 20%. Кого кредитуют и на кого работают наши лучшие банкиры? :))
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 11:41

Re: FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...

Деньги написав:ставки на кредиты: авто - от 0%, бизнес и жилье - 20%. Кого кредитуют и на кого работают наши лучшие банкиры? :))
Кредитуют того, кто может платить
Ну и неужели вы думаете, что банк реально зарабатывает "от 0%" на автокредитах?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:14

  Faceless написав:Кредитуют того, кто может платить
Ну и неужели вы думаете, что банк реально зарабатывает "от 0%" на автокредитах?

Под 0% не дают. Банкиров дурных нет. От 75% предоплата с залогом авто и полным страхованием.
Т. е., если не хватает 250 000 грн, то, чтоб их получить, нужно дать в залог вещь за 1 000 000, и застраховать её, оплатив страховку 50 000 грн. Т. е., для банка никаких рисков. Это укрсоц, слова сотрудника. Зачем такой кредит нужен кому-то непонятно, но, говорит, что люди берут
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:22

  safonovstanislav написав:Зачем такой кредит нужен кому-то непонятно, но, говорит, что люди берут

Ещё например большинство платит по кредиткам только мин. платёж. Таким образом эф. ставка по кредитке - от 60% годовых. А если ещё посчитать комиссии (наличка, и т.п.) - то и от 100%.
И берут
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:27

Re: FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...

Вкладчик1234 написав:
  safonovstanislav написав:Зачем такой кредит нужен кому-то непонятно, но, говорит, что люди берут

Ещё например большинство платит по кредиткам только мин. платёж. Таким образом эф. ставка по кредитке - от 60% годовых. А если ещё посчитать комиссии (наличка, и т.п.) - то и от 100%.
И берут
Кредитки это совсем другая опера.
А низкие для покупателей ставки, в том числе "рассрочки 0%", компенсируются банку от самого продавца.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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