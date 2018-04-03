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FinAwards2018: визначено
найкращі банки і банківські...

FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:42

FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...

Пропонуємо до обговорення:
Відбулася перша об'єктивна церемонія нагородження кращих банків України FinAwards 2018.

Дивися повний текст FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські продукти року.
R2
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Не згоден щодо кращої карти для оплат та кредитної карти. На сьогодні краще Монобанку пока нічого немає. Набагато швидше працює ніж Пріват, нижче тарифи та ширше інструментарій. А де номінація кращий Додаток для смартфонів? Консервативний рейтинг нажаль.
kostya_vinnitsa
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:40

ставки на кредиты: авто - от 0%, бизнес и жилье - 20%. Кого кредитуют и на кого работают наши лучшие банкиры? :))
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 11:41

Re: FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...

Деньги написав:ставки на кредиты: авто - от 0%, бизнес и жилье - 20%. Кого кредитуют и на кого работают наши лучшие банкиры? :))
Кредитуют того, кто может платить
Ну и неужели вы думаете, что банк реально зарабатывает "от 0%" на автокредитах?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:14

  Faceless написав:Кредитуют того, кто может платить
Ну и неужели вы думаете, что банк реально зарабатывает "от 0%" на автокредитах?

Под 0% не дают. Банкиров дурных нет. От 75% предоплата с залогом авто и полным страхованием.
Т. е., если не хватает 250 000 грн, то, чтоб их получить, нужно дать в залог вещь за 1 000 000, и застраховать её, оплатив страховку 50 000 грн. Т. е., для банка никаких рисков. Это укрсоц, слова сотрудника. Зачем такой кредит нужен кому-то непонятно, но, говорит, что люди берут
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:22

  safonovstanislav написав:Зачем такой кредит нужен кому-то непонятно, но, говорит, что люди берут

Ещё например большинство платит по кредиткам только мин. платёж. Таким образом эф. ставка по кредитке - от 60% годовых. А если ещё посчитать комиссии (наличка, и т.п.) - то и от 100%.
И берут
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:27

Re: FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...

Вкладчик1234 написав:
  safonovstanislav написав:Зачем такой кредит нужен кому-то непонятно, но, говорит, что люди берут

Ещё например большинство платит по кредиткам только мин. платёж. Таким образом эф. ставка по кредитке - от 60% годовых. А если ещё посчитать комиссии (наличка, и т.п.) - то и от 100%.
И берут
Кредитки это совсем другая опера.
А низкие для покупателей ставки, в том числе "рассрочки 0%", компенсируются банку от самого продавца.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 13:06

Re: FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...

"Найбільш технологічний банк – Ощадбанк" вот ржака, мне в одном отделении по поводу снятия денег с карты сказали прямо: в каком отделении открывали - туда и обращайтесь. Рйтинг заказной 100%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 13:26

Лучшая платежная карта mass – “Карта для выплат” от ПриватБанка

В номинации были заявлены 14 кредитных карт от 12 украинских банков.

Разве “Карта для выплат” от ПриватБанка кредитная?

На Карту для выплат Вы сможете получать любые денежные зачисления: зарплату, пенсию, авансы, командировочные, стипендию, все виды социальных пособий, учитывая выплаты по рождению ребенка, а также денежные переводы от родственников и деловых партнеров.

ПриватБанк позаботился о том, чтобы Вам было удобно получать свои деньги, поэтому с Картой для выплат Вы можете снимать наличные в любом банке и банкомате на территории Украины без комиссий!

https://old.privatbank.ua/ru/platezhnie ... ia-viplat/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 13:50

  yanyura написав:
Лучшая платежная карта mass – “Карта для выплат” от ПриватБанка

В номинации были заявлены 14 кредитных карт от 12 украинских банков.

Разве “Карта для выплат” от ПриватБанка кредитная?

Вы знаете бывают случаи становится кредитной. Читал было гневные отзывы как ночью КДВ становилась кредитной, предоставлялся кредит в мнацать (точно сумму не помню)тысяч и всё это благополучно снималось то ли в Малазии то ли у папуасов в Гвинее . Причём ни одного смс из банка не приходило и поэтому "счастливый обладатель" сей карты узнавал об этом совершенно случайно , уже когда проценты платить время пришло :?: P.S. Конечно допускаю мысль ,что изначально пластик был не дебетный, а уни и пользователь просто не знает разницу в типах карт, а просто поучал на неё выплаты откуда то . Но факт остаётся фактом : ни одного подтверждения не приходило.
Дядя Дима
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