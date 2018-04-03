RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
FinAwards2018: визначено
найкращі банки і банківські...

FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 15:19

Дядя Дима
То, что бывают случаи, понятно. Но, как я понимаю, эта карта первоначально задумывалась как универсальная, пришедшая на смену ранее существующим зарплатной, пенсионной, студенческой... но никак не кредитной. Поэтому и обратил внимание на этот нюанс.

А т.к.
Благодаря кропотливой работе лидирующих бизнес-порталов Finance.ua и «Минфин», а также авторитетному жюри,

то и хотелось выяснить что здесь произошло - ошибка редактора, методологическая ошибка или она все же стала полноценной кредитной картой.
yanyura
 
Повідомлень: 3523
З нами з: 09.01.09
Подякував: 816 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, Google [Bot], hno3 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
FinAwards2018: Finance.ua і «Мінфін» нагороджують кращих...
R2 » Суб 14 кві, 2018 18:22
2 168
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 кві, 2018 18:34
rotator
Вище й вище: банки продовжують підвищувати ставки за...
R2 » Вів 03 кві, 2018 17:03
9 541
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 23:25
1007qwert
Українські банки підготують до запуску 1 і 2-гривневих монет
R2 » Чет 05 кві, 2018 21:47
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 21:47
kentavr
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.