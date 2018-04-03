FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...

То, что бывают случаи, понятно. Но, как я понимаю, эта карта первоначально задумывалась как универсальная, пришедшая на смену ранее существующим зарплатной, пенсионной, студенческой... но никак не кредитной. Поэтому и обратил внимание на этот нюанс.
А т.к.
Благодаря кропотливой работе лидирующих бизнес-порталов Finance.ua и «Минфин», а также авторитетному жюри,
то и хотелось выяснить что здесь произошло - ошибка редактора, методологическая ошибка или она все же стала полноценной кредитной картой.