Итоги: Прогнозы 20.04.18

Темпы расширения глобальной экономики в текущем году окажутся максимальными с 2010 года, однако протекционистская торговая политика может привести к их быстрому замедлению, показал опрос более чем 500 экономистов по всему миру.
Риск торговой войны Китая и США может ударить по импульсу роста экономики, возникшему благодаря многолетним мерам стимулирования. Этот риск вызывает наибольшее беспокойство у экономистов, а также опрошенных аналитиков валютного и долгового рынка.
Свыше 70% из более чем 250 экономистов сказали, что опасаются, что торговая война США и Китая сильно ударит по глобальной экономике.
«На наш взгляд, риск неминуемой и полномасштабной торговой войны кажется ограниченным. С другой стороны, усиление протекционизма на данный момент представляет наибольшую угрозу для глобальной экономики», - сказали экономисты CA-CIB. «Более того, опасения о протекционизме существенно усилились в последние три месяца».
Согласно прогнозу, глобальный рост экономики в 2018 году составит в среднем 3,8%. Это значение является максимальным с момента начала проведения опросов для текущего года в 2016 году. Темпы роста ВВП также станут рекордными с 2010 года, когда глобальная экономика расширилась на 4,3%.
Международный валютный фонд на данный момент прогнозирует рост глобальной экономики на 3,9% в 2018 году.
Почти 90% из 230 экономистов, ответивших на вопрос о последствиях торгового спора Вашингтона и Пекина для различных регионов, сказали, что конфронтация двух стран может ударить по экономикам всего мира, начиная с Северной и Южной Америки и заканчивая Европой и Азией.
В то же время прогнозы относительно инфляции и монетарной политики ведущих центробанков практически не изменились.
Федрезерв, как ожидается, повысит ставки еще три раза в 2018 году после первого подъема в марте. Европейский центробанк, вероятно, свернет программу скупки активов к концу текущего года и повысит ставки во втором квартале 2019-го.
Банк Англии, как ожидается, повысит ставку до 0,75% уже в мае, а Банк Канады поднимет индикатор стоимости заемных средств дважды в текущем году.
США: Число заявок на пособие по безработице сократилось на 1000.
Число заявок на пособие по безработице сократилось на 1000 и с учетом коррекции на сезонные колебания до 232 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что число заявок составит 225 000. Первичные заявки остаются около минимумов 1970-х годов.
Скользящая средняя заявок за четыре недели, которая сглаживает волатильность недельных данных, выросла на 1250 до 231 250.
Уровень безработицы держится на уровне 4,1% с октября прошлого года. Число повторных заявок на неделе до 7 апреля сократилось на 15 000 до 1 863 000. Данные по вторичным заявкам публикуются с недельной задержкой.
Производство в еврозоне будет склонно к замедлению – Danske Bank
По мнению аналитиков из Danske Bank, ужесточение денежно-кредитной политики, более высокая доходность, более низкий рост реальной заработной платы, неопределенность и более сильный евро являются факторами, понижающими темпы роста производства в течение оставшейся части 2018 года.
«Зона евро - это регион, где мы видели самые яркие признаки ослабления».
«В последнее время индекс экономической неожиданности резко упал. Производственный индекс PMI также снижался с декабря 2017 года, факторами чего были индекс новых заказов. Умеренность в индексах PMI в еврозоне соответствовала нашим ожиданиям, учитывая очень высокие уровни, достигнутые в IV квартале.
«Мы считаем, что недавний спад в производственном PMI является отражением растущих ограничений по мощности, препятствующих выпуску продукции, и отстающих последствий более сильного евро, а также растущей неопределенности в бизнесе в свете торговых конфликтов США и Китая, отрицательно влияющих, в частности, на индекс новых (экспортных) заказов».
«Хотя мы ожидаем дальнейшую умеренность в производстве в течение следующих 3-6 месяцев, мы ожидаем, что PMI стабилизируются вокруг уровня 54,5-55,0».
«Производственный цикл будет продолжать извлекать выгоду из продолжающихся слабых финансовых условий в Европе».
Несмотря на то, что PMI сокращаются, мы не видим причин беспокоиться о краткосрочных перспективах роста в еврозоне, которые, на наш взгляд, останутся надежными. Кроме того, фактический рост ВВП никогда не был таким высоким, как прогнозировалось PMI в IV квартале 17, и, следовательно, мы не ожидаем столь же резкого замедления роста».
Пятничная коррекция безналичного доллара на торгах Украинского валютного межбанка в очередной раз подтвердила выросшую значимость текущего состояния гривневой ликвидности. Стоило Казначейству прекратить компенсацию НДС на фоне растущих гривневых расходов, как эта диета, отразившаяся на динамике состояния коррсчетов регулятора, погнала держателей СКВ на рынок с продажами доллара.
Последний на локальных курсовых низах скупал после полудня регулятор в рамках технологии Matching.
Сюжет, реализацию которого, строго говоря, автор ожидал в первой половине следующей недели, очень напоминал фиксацию полученной ранее прибыли (напомним, доллар на межбанке пребывал в состоянии роста с 18 апреля, прибавив по средневзвешенному курсу 14,31 коп.). Тем не менее, вопреки «пятничному синдрому», на межбанк вернулись «зеленые быки», вызвав подобную реакцию наличного рынка.
Меж тем заметное отставание в ликвидности состоявшихся сделок от предыдущих торгов межбанка дает весомое основание считать эту коррекцию «американца» короткоживущей и рассчитывать на возвращение на рынок «быков» уже на ближайших торгах, сюжет которым будут диктовать инициировавшие сезон репатриации дивидендов нерезиденты и Минфин, планирующий погашение трехмесячных ОВГЗ на излете апреля.
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