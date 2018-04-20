Итоги: Энергетика 20.04.18

По состоянию на 08.45 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26%, до $73,59 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,31%, до $68,08 за баррель.
Ранее на этой неделе Brent преодолел отметку в $74, WTI - $69 за баррель, оба значения являются максимальными с ноября-декабря 2014 года.
Поддерживали цены на нефть данные о снижении запасов нефти в США за За неделю по 13 апреля, как сообщило в среду минэнерго страны, запасы сырья сократились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 427,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей.
Теперь рынок ожидает от заседания комитета ОПЕК+ подсказок по поводу дальнейшей судьбы соглашения о сокращении добычи. По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, комитет не будет обсуждать цены на нефть на встрече в пятницу.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.
Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций о его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.
Торги нефть в четверг завершились снижением котировок, откатившись от 3,5-летнего максимума.
Джеймс Уильямс, экономист из WTRG Economics, объяснил, снижение цен в конце сессии «взятием прибыли» после роста в среду на фоне неопределенности относительно результатов встречи Организации стран-экспортеров нефти и стран, не входящих в ОПЕК, пятницу.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже майская нефть WTI упала на 18 центов, или около 0,3%, до $68,29 за баррель. Контракт закрылся ростом на 2,9% до $68,47 за баррель в среду, что является самым высоким уровнем с 1 декабря 2014 года.
Нефть марки Brent прибавила 30 центов, или 0,4%, до $73,78 за баррель на ICE Futures Europe, отметив еще одно закрытие на максимуме с ноября 2014 года.
Производители нефти на встрече в пятницу, скорее всего, «похвалятся соблюдением» пакта о добыче и, возможно, даже обсудят «как они хотели бы увидеть нефть около $100», - сказал Джон Макалузо, аналитик Tyche Capital Advisors.
Крупные производители хотят ориентироваться на гораздо более высокие цены на нефть. На брифингах в последние недели старшие должностные лица Саудовской Аравии заявили о своем желании увидеть цены на нефть примерно в $80 или даже $100 за баррель.
Большая часть роста цен на нефть в среду была «из-за комментариев о том, что саудовцам может понадобиться нефть в $100», - сказал Уильямс.
Майский бензин вырос на 0,4% до $2,077 за галлон, в то время как майский топочный мазут вырос на 0,9% до $2,109 за галлон.
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