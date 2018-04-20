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Итоги: Энергетика 20.04.18

Итоги: Энергетика 20.04.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:25

Итоги: Энергетика 20.04.18

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно снижаются после обновления рекордов с 2014 года, участники рынка ожидают встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По состоянию на 08.45 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26%, до $73,59 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,31%, до $68,08 за баррель.

Ранее на этой неделе Brent преодолел отметку в $74, WTI - $69 за баррель, оба значения являются максимальными с ноября-декабря 2014 года.

Поддерживали цены на нефть данные о снижении запасов нефти в США за За неделю по 13 апреля, как сообщило в среду минэнерго страны, запасы сырья сократились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 427,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей.

Теперь рынок ожидает от заседания комитета ОПЕК+ подсказок по поводу дальнейшей судьбы соглашения о сокращении добычи. По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, комитет не будет обсуждать цены на нефть на встрече в пятницу.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций о его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.

Торги нефть в четверг завершились снижением котировок, откатившись от 3,5-летнего максимума.
Джеймс Уильямс, экономист из WTRG Economics, объяснил, снижение цен в конце сессии «взятием прибыли» после роста в среду на фоне неопределенности относительно результатов встречи Организации стран-экспортеров нефти и стран, не входящих в ОПЕК, пятницу.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже майская нефть WTI упала на 18 центов, или около 0,3%, до $68,29 за баррель. Контракт закрылся ростом на 2,9% до $68,47 за баррель в среду, что является самым высоким уровнем с 1 декабря 2014 года.
Нефть марки Brent прибавила 30 центов, или 0,4%, до $73,78 за баррель на ICE Futures Europe, отметив еще одно закрытие на максимуме с ноября 2014 года.

Производители нефти на встрече в пятницу, скорее всего, «похвалятся соблюдением» пакта о добыче и, возможно, даже обсудят «как они хотели бы увидеть нефть около $100», - сказал Джон Макалузо, аналитик Tyche Capital Advisors.

Крупные производители хотят ориентироваться на гораздо более высокие цены на нефть. На брифингах в последние недели старшие должностные лица Саудовской Аравии заявили о своем желании увидеть цены на нефть примерно в $80 или даже $100 за баррель.

Большая часть роста цен на нефть в среду была «из-за комментариев о том, что саудовцам может понадобиться нефть в $100», - сказал Уильямс.

Майский бензин вырос на 0,4% до $2,077 за галлон, в то время как майский топочный мазут вырос на 0,9% до $2,109 за галлон.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
дядя Caша
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