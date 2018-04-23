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фондовый рынок 23.04.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.04.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 23 кві, 2018 12:25 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.04.18 США



Основные фондовые индексы США завершили торги в «красной зоне» на фоне заявления президента страны Дональда Трампа об искусственном завышении цен на нефть.



Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,82% - до 24462,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,27% - до 7146,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,85% - до 2670,14 пункта.



В пятницу Трамп выразил в своем Twitter недовольство действиями ОПЕК, заявив, что из-за них цены на нефть искусственно завышены.



Министры энергетики ряда стран, собравшиеся на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в саудовской Джедде, отреагировали на его комментарий. О том, что цена на нефть определена рынком и что сделка ОПЕК+ заключена не для манипулирования ценами, заявили министр энергетики России Александр Новак, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.



General Electric в пятницу сообщил о чистом убытке за квартал, приходящемся на акционеров, в $1,184 миллиарда против убытка в 117 миллионов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил $0,14, тогда как аналитики ожидали прибыль в $0,11.



Кроме того, нефтесервисная компания Baker Hughes по итогам первого квартала получила убыток в $19 миллионов против прибыли в $66 миллионов годом, или $0,17 на акцию.



«Я думаю, многие не знают, чем станет следующее изменение цены на нефть на 10 долларов - не важно, будет это рост или падение, и это добавляет неопределенности на рынке, которая и без того достаточно высока», - сказал старший инвестспециалист Aviance Capital Management Крис Бертельсен.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,82%, до 24 462,94 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,85%, до 2 670,14 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 1,27%, до 7 146,13 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в пятницу преимущественно ростом ключевых индикаторов. Европейский фондовый рынок в пятницу немного вырос на фоне потерь с секторе потребительских товаров, но в целом он остался около максимума за семь недель.

Британский рынок вырос, так как снижение курса фунта после комментариев управляющего Банка Англии Карни посеяли сомнения в повышении процентной ставки банком в мае.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,03%, после того, как в четверг уровень закрытия стал максимальным с 27 февраля.

За неделю Stoxx 600 вырос на 0,7%, то четвёртая неделя роста подряд.



Британский FTSE 100 вырос на 0,54% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 368,17 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,21% до 12 540,5 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,39% — на отметке 5 412,83 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно негативной динамикой индексов, отреагировав на пессимизм на американских площадках в пятницу.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,11% - до 3068,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1764,2 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,54% - до 30254,4 пункта, корейский KOSPI - на 0,09%, до 2474,11 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,29% и составил 5886 пунктов, японский Nikkei 225 - опустился на 0,33%, до 22088,04 пункта.



В пятницу биржи США закрылись снижением в среднем на 0,9-1,3% после того, как корпоративные отчетности американских компаний преимущественно не оправдали ожиданий аналитиков.



Биржи в Японии последовали за динамикой трех американских индексов на прошлой неделе.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности в промышленности Японии в апреле поднялся до 53,3 пункта с 53,1 пункта, в то время как эксперты ждали его роста до 53,4 пункта.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в пятницу разнонаправленным движением. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,09% - до 2232,66 пункта, РТС опустился на 0,68%, до 1145,8 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,11% - до $73,7 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,95%, «Газпрома» — на 0,55%, «АЛРОСы» — на 0,05%, Московской биржи — на 0,29%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,97%.



Российский фондовый рынок закрывает третью апрельскую неделю смешанными колебаниями. Уже можно говорить о том, что инвесторы отыграли, учли и смирились с новыми уровнями рисков и готовы работать в изменившихся условиях. Индекс Мосбиржи поднялся в область 2 200—2 245 пунктов, но потенциал дополнительного роста смотрится ограниченным. Индекс РТС пока сохраняет амплитуду колебаний высокой и ищет точку опоры в коридоре 1 130—1 150 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 20 апреля, повысился на 0,04 пункта или на 0,01% до уровня 370,54 пунктов.



Объем торгов за день составил 942,57 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 19 апреля, ПФТС-индекс понизился на 0,69 пункта или на 0,19% до уровня 370,50 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 55,48 пунктов или на 17,61% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 20 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу под влиянием негатива в технологическом секторе США.



По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,2% - до 3080,01 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,26%, до 1791,79 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,42% - до 30579,54 пункта, корейский KOSPI - на 0,29%, до 2478,9 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, до 5869,2 пункта.



Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,11% - до 22165,7 пункта.



В четверг компании технологического сектора утянули вниз американские фондовые индексы, которые в результате закрылись снижением на 0,4-0,8%.



Как пишет газета The Wall Street Journal, негативное влияние на сектор оказал прогноз Taiwan Semiconductor, одного из крупнейших в мире производителей чипов памяти и поставщика компании Apple AAPL, по слабому спросу на смартфоны. В результате акции Apple подешевели на 2,8%, Intel - на 2,6%.



Среди технологических компаний АТР снижаются в цене бумаги японского производителя материалов для полупроводников SUMCO Corp - на 4%, Tokyo Electron - на 2,6%. Акции Taiwan Semiconductor в США упали в цене на 5,7%.



«Это несколько тревожный признак для более широкого рынка в целом, и мы увидим небольшой перебой как на региональном уровне, так и на глобальном. Но я не вижу, чтобы это было долговременной проблемой», - таково мнение эксперта CVC Markets Ориано Лизза.



Рынок также продолжает отслеживать ситуацию вокруг китайской ZTE Corporation. Ранее власти США запретили американским компаниям продавать ZTE телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. В пятницу ZTE заявила, что всеми юридическими методами будет отстаивать свои законные права.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в «минусе» на фоне негатива в технологическом секторе из-за слабого прогноза перспектив рынка, представленного одним из крупнейших поставщиков компании Apple AAPL - Taiwan Semiconductor Manufacturing.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,47%, до 3071,56 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,88%, до 1780,58 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,9%, до 30418,33 пункта, корейский KOSPI - на 0,39%, до 2476,33 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,21% и составил 5868,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,13%, до 22162,24 пункта.



Негативное влияние на технологический сектор оказал прогноз одного из крупнейших в мире производителей чипов памяти и поставщика компании Apple - Taiwan Semiconductor - слабого спроса на смартфоны. На этом фоне компания ожидает выручку во втором квартале в диапазоне $7,8-7,9 миллиарда против $8,46 миллиарда в первом квартале. В результате по итогам торгов акции компании LG Display Co. подешевели на 0,8%, Samsung Electronics - на 1,9%.



По мнению рыночного стратега IG Цзиньгуя Паня, слабый прогноз Taiwan Semiconductor вызвал обеспокоенность относительно перспектив спроса на iPhone и способствовал снижению стоимости акций компаний технологического сектора.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, которая предупредила, что торговые войны между странами, в частности между США и Китаем, разрушают доверие инвесторов и приводят к негативным последствиям для среднесрочного роста мирового ВВП.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.20 Киева вырос на 0,43% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 361,59 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,08% и был равен 12 557,47 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,49%, находился на отметке 5 418,3 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу умеренным ростом: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,09% - до 1818,75 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 370,54 пункта.



Объем торгов на УБ составил 270,73 млн. грн., в том числе акциями - 6,5 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 942,57 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.



В «индексной корзине» УБ отсутствовала отрицательная динамика.

Тройку лидеров роста составили бумаги Центрэнерго (+0,99%), Укрнафты (+0,44%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,16%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,5%) и Центрэнерго (-0,43%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 1,54% - до 497,16 пункта при объеме торгов 3,88 млн. злотых (29,68 млн. грн.).



Среди индексных акций дорожали бумаги «Кернела» (+1,35%), «Агротона» (+0,57%) и агрохолдинга ИМК (+0,38%).

С отрицательной динамикой торговались бумаги KSG Agro (-1,82%) и «Астарты» (-0,85%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 16 – 20 апреля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 370,39 к отметке 370,54 пунктов, прибавив 0,15 пункта или 0,04%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,686 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей короткой недели, 10 – 13 апреля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 362,44 к отметке 370,39 пунктов, прибавив 7,95 пункта или 2,19%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,41 млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются преимущественно в минусе, негативно влияют на торги данные закрытия американских индексов в пятницу.



По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,11% - до 3068,28 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1765,01 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,36%, до 30310,22 пункта, корейский KOSPI - на 0,2%, до 2471,45 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос при этом на 0,41%, до 5892,6 пункта.



Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,27% - до 22102,62 пункта.



В пятницу биржи США закрылись снижением на 0,9-1,3% после негативных внутренних отчетностей. Так, General Electric получила чистый убыток по итогам первого квартала в $1,113 миллиарда, что в 5,9 раза больше показателя предыдущего года. Разводненный убыток на акцию GE в первом квартале составил $0,14 против убытка в $0,01 за аналогичный период прошлого года.



Американская нефтесервисная компания Baker Hughes также получила убыток за первые три месяца - в $19 миллионов против прибыли в $66 миллионов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила $0,17, при этом данные за аналогичный период прошлого года компания не приводит.



Снижение геополитической напряженности оказывает слабую поддержку биржам региона. В субботу КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Президент США Дональд Трамп приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и заявил, что ждет проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.



Новый курс КНДР был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с Трампом. Ранее Белый дом сообщал, что саммит двух лидеров состоится в мае или в начале июня.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно негативной динамикой индексов, отреагировав на пессимизм на американских площадках в пятницу.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,11% - до 3068,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1764,2 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,54% - до 30254,4 пункта, корейский KOSPI - на 0,09%, до 2474,11 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,29% и составил 5886 пунктов, японский Nikkei 225 - опустился на 0,33%, до 22088,04 пункта.



В пятницу биржи США закрылись снижением в среднем на 0,9-1,3% после того, как корпоративные отчетности американских компаний преимущественно не оправдали ожиданий аналитиков.



Биржи в Японии последовали за динамикой трех американских индексов на прошлой неделе.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности в промышленности Японии в апреле поднялся до 53,3 пункта с 53,1 пункта, в то время как эксперты ждали его роста до 53,4 пункта.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.55 Киева вырос на 0,02% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 369,97 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,18% и был равен 12 518,24 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,15%, находился на отметке 5 404,58 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США завершили торги в «красной зоне» на фоне заявления президента страны Дональда Трампа об искусственном завышении цен на нефть.Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,82% - до 24462,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,27% - до 7146,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,85% - до 2670,14 пункта.В пятницу Трамп выразил в своем Twitter недовольство действиями ОПЕК, заявив, что из-за них цены на нефть искусственно завышены.Министры энергетики ряда стран, собравшиеся на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в саудовской Джедде, отреагировали на его комментарий. О том, что цена на нефть определена рынком и что сделка ОПЕК+ заключена не для манипулирования ценами, заявили министр энергетики России Александр Новак, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.General Electric в пятницу сообщил о чистом убытке за квартал, приходящемся на акционеров, в $1,184 миллиарда против убытка в 117 миллионов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил $0,14, тогда как аналитики ожидали прибыль в $0,11.Кроме того, нефтесервисная компания Baker Hughes по итогам первого квартала получила убыток в $19 миллионов против прибыли в $66 миллионов годом, или $0,17 на акцию.«Я думаю, многие не знают, чем станет следующее изменение цены на нефть на 10 долларов - не важно, будет это рост или падение, и это добавляет неопределенности на рынке, которая и без того достаточно высока», - сказал старший инвестспециалист Aviance Capital Management Крис Бертельсен.Фондовые торги в Европе завершились в пятницу преимущественно ростом ключевых индикаторов. Европейский фондовый рынок в пятницу немного вырос на фоне потерь с секторе потребительских товаров, но в целом он остался около максимума за семь недель.Британский рынок вырос, так как снижение курса фунта после комментариев управляющего Банка Англии Карни посеяли сомнения в повышении процентной ставки банком в мае.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно негативной динамикой индексов, отреагировав на пессимизм на американских площадках в пятницу.В пятницу биржи США закрылись снижением в среднем на 0,9-1,3% после того, как корпоративные отчетности американских компаний преимущественно не оправдали ожиданий аналитиков.Биржи в Японии последовали за динамикой трех американских индексов на прошлой неделе.Кроме того, участники торгов обратили внимание на данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности в промышленности Японии в апреле поднялся до 53,3 пункта с 53,1 пункта, в то время как эксперты ждали его роста до 53,4 пункта.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,11% - до $73,7 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,95%, «Газпрома» — на 0,55%, «АЛРОСы» — на 0,05%, Московской биржи — на 0,29%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,97%.Российский фондовый рынок закрывает третью апрельскую неделю смешанными колебаниями. Уже можно говорить о том, что инвесторы отыграли, учли и смирились с новыми уровнями рисков и готовы работать в изменившихся условиях. Индекс Мосбиржи поднялся в область 2 200—2 245 пунктов, но потенциал дополнительного роста смотрится ограниченным. Индекс РТС пока сохраняет амплитуду колебаний высокой и ищет точку опоры в коридоре 1 130—1 150 пунктов.Как сообщалось в четверг 19 апреля, ПФТС-индекс понизился на 0,69 пункта или на 0,19% до уровня 370,50 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 55,48 пунктов или на 17,61% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 20 апреля, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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