Итоги6 Энергетика 23.04.18

Додано: Пон 23 кві, 2018 12:26

За минувшую неделю Brent подорожала на 2%, WTI - на 1,5%.



Поддержку рынку в пятницу оказали заявления министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сокращение товарных запасов топлива в развитых странах мира отмечается 15 месяцев подряд и составило в общей сложности почти 300 млн. баррелей.

Кроме того, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что страны ОПЕК+ «пришли к консенсусу, что нельзя останавливаться, несмотря на улучшение ситуации на нефтяном рынке».



Краткосрочное снижение цен на нефть в пятницу спровоцировал президент США Дональд Трамп, который обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.



«Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!» - говорилось в сообщении Д.Трампа.



Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что от повышения цен на нефть выигрывают производители топлива в США.

Согласно данным Baker Hughes, обнародованным в пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц. С начала апреля количество установок повысилось на 23 штуки - до 820 установок.



Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен. Это, однако, вряд ли изменит поведение стран ОПЕК и стран, сотрудничающих в сокращении объёма добычи. Почти всем добывающим странам высокий уровень цены необходим для баланса бюджета.

Министр энергетики Саудовской Аравии ответил на твит Трампа, согласно сообщениям, что «нет такой вещи, как искусственные цены».

Цены на нефть стабильны в понедельник после повышения по итогам торгов в пятницу и недели в целом.Цены на нефть в пятницу немного выросли, также выросли за неделюЦены на нефть в пятницу выросли, нейтрализовав снижение в течение дня, вызванное твитом президента США Трампа.Цены на нефть не пробили суточный максимум на $68,65 за баррель после данных Baker Hughes.Цены на американскую легкую нефть WTI предприняли попытку роста после публикации еженедельной статистики нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, но превысить ранее установленный суточный максимум на $68,65 за баррель не удалось. В результате котировки вернулись к тем значениям, которые были перед публикацией отчета.В соответствии с Baker Hughes, количество активных буровых установок на территории США за неделю до 20 апреля изменилось следующим образом:общее количество: увеличилось на 5 до 1 013 штук;количество нефтяных буровых: увеличилось на 5 до 820 штук;количество газовых буровых: не изменилось — 192 штуки.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: