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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Вів 24 кві, 2018 12:20 Итоги: Энергетика 24.04.18



По состоянию на 08.20 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% - до $74,88 за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,44%, до $68,94 за баррель.



В понедельник цена на Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с ноября 2014 года.



Опасения возврата санкций США против Ирана поддерживают нефтяные котировки. По мнению главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса, новые санкции против Тегерана «могут привести к удорожанию нефти в пределах пяти долларов за баррель».



Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.



Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство сделкой с Ираном по его ядерной программе и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить». В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.



Нефтяной рынок продолжает отыгрывать и заявления участников сделки ОПЕК+ о высоком уровне выполнения соглашения в текущем году.

В частности, как заявил в пятницу министр энергетики РФ Александр Новак, в марте сделка ОПЕК+ была выполнена всеми странами-участницами на 149%. Министр нефти Кувейта Бахит аль-Рашиди, в свою очередь, заявил, что с начала текущего года средний уровень выполнения соглашения составляет 145%, что «гораздо лучше, чем в 2017 году», а с начала действия сделки (с 1 января 2017 года) средний уровень ее исполнения составляет 113%.



Нефть в понедельник была поддержана геополитикой.

Цены на нефть в понедельник закрылись с небольшим ростом, поскольку сообщения о том, что воздушный удар Саудовской Аравии привел к гибели главы хуситских повстанцев в Йемене, повысил вероятность перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке.

«Страх перед геополитическим риском и реальность того, что предложение снова ужесточится на этой неделе, вернулись на рынок», - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group.



По итогам торгов на NYMEX июньская нефть WTI выросла на 24 цента, или почти на 0,4%, до $68,64 за баррель после того, как торговалась на минимуме $67,14.



Июньская нефть сорта Brent в понедельник поднялась на 65 центов, или на 0,9%, до $74,71 за баррель на ICE Futures Europe после того, как коснулась минимума $73,13 за баррель.



Трейдеры также оценивали перспективы поставок и производства в США. Данные пятницы от Baker Hughes показали, что количество активных буровых установок, ключевой показатель активности в секторе, выросло третью неделю подряд.

Цены в США закончили торги в пятницу с небольшим ростом, так как рынок пришел в себя после твитта президента США Дональда Трампа, обвинившего Организацию стран-экспортеров нефти в «искусственно высоких» ценах.



«Несмотря на то, что твитт Трампа, возможно, стимулировал снятие прибыли, он не будет иметь долгосрочного эффекта. О чем ОПЕК следует беспокоиться, так это о том, как высокие цены на нефть будут влиять на инфляцию и, следовательно, на процентные ставки», - сказал Хусейн Сайед, главный рыночный стратег FXTM.



Майский бензин вырос на 1,3% до $2,14 за галлон, в то время как майский топочный мазут прибавил 0,8% до $2,141 за галлон.



Нефть из США заливает Европу.



Пока ОПЕК демонстрирует строгую приверженность пакту заморозки добычи, производители нефти из США наращивают экспорт сырья и постепенно занимают долю европейского рынка. Так, с января по апрель этого года поставки нефти и газоконденсата из США в Европу выросли почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 6,7 миллиона тонн с 1,8 миллиона тонн. В апреле этот показатель обновит исторический рекорд ноября 2017-го, достигнув 2,2 миллиона тонн.



Нефть из США уже занимает достаточно сильные позиции на европейском рынке и активно конкурирует с региональными сортами, отмечают трейдеры и эксперты.



«Мы видим США среди основных поставщиков сырья на европейский рынок наряду с каспийскими, североморскими сортами и нефтью из Западной Африки», - сказал управляющий директор JBC Energy в Вене Дэвид Уэч.



Основными сортами нефти США, которые предлагаются в Европе, являются West Texas Intermediate (WTI), Light Louisiana Sweet (LLS), Eagleford, Bakken и Mars.

Американские сорта в зависимости от качества успешно конкурируют с Azeri BTC, CPC Blend, североморским Forties, западноафриканской нефтью и даже российской Urals.



«Экспортный рынок американской нефти новый и активно развивается в последние 12-18 месяцев. Европа является одним из ключевых направлений для американских поставщиков», - отмечает Уэч.



Страны ОПЕК в прошлом году заключили пакт о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей, чтобы сократить избыток сырья на мировом рынке. Эти действия способствовали росту котировок североморского Brent до максимума за четыре года. С тех пор как в 2016 году США отменили запрет на экспорт нефти, американское сырье активно распространялось по миру, но объем поставок в Европу начал расти ускоренными темпами лишь в последние несколько месяцев. Так, в 2017 году отгрузки нефти из США в Европу составляли около 7% от всего экспорта страны, а с начала 2018 года этот показатель вырос до 12%.



Основными направлениями экспорта сырья из США в Европу стали Великобритания, Италия и Нидерланды, показывает система слежения за судами.

Существенные объемы сырья в эти страны направляют компании BP, ExxonMobil и Valero, которые удачно сочетают бизнес в США и Европе, что позволяет им оптимизировать поставки, говорят трейдеры.



«Компании вроде BP могут быть более гибкими. Например, поставить нефть из США в Европу и в зависимости от конъюнктуры рынка отправить себе на завод или продать на рынке», - сказал трейдер.



При этом источники в отрасли отмечают, что европейские переработчики традиционно консервативны, и им требуется длительное время, чтобы распробовать новые сорта сырья. Однако основные игроки рынка, в частности, итальянская Eni, испанский Repsol и французский Total, в этом году увеличили закупки американской нефти.



Активный интерес к нефти из США также проявили переработчики из Польши, которые в последние годы активно диверсифицируют поставки, чтобы снизить зависимость от России.



«PKN Orlen пристально изучает рынок на предмет любых новых возможностей закупок нефти. Но решение о заключении длительных контрактов принимается с учетом рентабельности и надежности поставок», - ответили в пресс-службе польского переработчика.



Польская Grupa Lotos также сообщила, что диверсификация закупок сырья является приоритетной задачей компании, а в первом квартале 2018 года объем альтернативных российской нефти сортов достиг 40% в закупках переработчика по сравнению с 22 процентами в 2017-м.



Завоеванию Европы нефтью из США способствовало удачное изменение конъюнктуры рынка - рост премии европейского эталона Brent к американскому WTI, говорят эксперты.



«Широкий спред Brent/WTI остается основным фактором, который поддерживает поставки нефти из США в Европу», - сказал Эхсан Уль-Хак, директор лондонского аналитического центра Resource Economics.

Европейский маркер Brent с начала года в среднем торгуется с премией выше $4,46 за баррель к WTI, что в два раза превышает среднюю премию за аналогичный период 2017-го - $2,28 за баррель.



«Минимальный спред Brent/WTI, чтобы арбитраж из США в Европу работал, составляет $3 за баррель. Сейчас он ближе к $5-6 за баррель, а значит нефть США более чем конкурентоспособна на рынке Европы», - сказал Уэч.

«Рыночные реалии не дают нам поводов полагать, что спред Brent/WTI существенно сузится в среднесрочной перспективе, поэтому мы ожидаем, что арбитраж сохранится», - добавил он.

Увеличение спреда позволяет производителям США снижать цену на свой продукт относительно Brent.

Уже сейчас продавцы предлагают цены на партии американской нефти, сравнимые со стоимостью местных сортов.

Например, в Северо-Западной Европе партии нефти WTI на минувшей неделе оценивались с премией около $0,50-0,60 за баррель к корзине BFOE на базисе CIF Роттердам. В Средиземноморье WTI предлагалась с премией около $0,80 за баррель к BFOE на базисе CIF Аугуста.



«Нефть из США не самая дешевая на рынке, но сочетание цена-качество очень достойное. Я думаю, что в этом году мы еще много ее увидим на европейском рынке», - сказал крупный игрок в Средиземноморье.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в ожидании решения США по санкциям против Ирана, а также на фоне высокого уровня исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.Нефть в понедельник была поддержана геополитикой.Цены на нефть в понедельник закрылись с небольшим ростом, поскольку сообщения о том, что воздушный удар Саудовской Аравии привел к гибели главы хуситских повстанцев в Йемене, повысил вероятность перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке.«Страх перед геополитическим риском и реальность того, что предложение снова ужесточится на этой неделе, вернулись на рынок», - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group.Нефть из США заливает Европу.Пока ОПЕК демонстрирует строгую приверженность пакту заморозки добычи, производители нефти из США наращивают экспорт сырья и постепенно занимают долю европейского рынка. Так, с января по апрель этого года поставки нефти и газоконденсата из США в Европу выросли почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 6,7 миллиона тонн с 1,8 миллиона тонн. В апреле этот показатель обновит исторический рекорд ноября 2017-го, достигнув 2,2 миллиона тонн.Нефть из США уже занимает достаточно сильные позиции на европейском рынке и активно конкурирует с региональными сортами, отмечают трейдеры и эксперты.«Мы видим США среди основных поставщиков сырья на европейский рынок наряду с каспийскими, североморскими сортами и нефтью из Западной Африки», - сказал управляющий директор JBC Energy в Вене Дэвид Уэч.Основными сортами нефти США, которые предлагаются в Европе, являются West Texas Intermediate (WTI), Light Louisiana Sweet (LLS), Eagleford, Bakken и Mars.Американские сорта в зависимости от качества успешно конкурируют с Azeri BTC, CPC Blend, североморским Forties, западноафриканской нефтью и даже российской Urals.«Экспортный рынок американской нефти новый и активно развивается в последние 12-18 месяцев. Европа является одним из ключевых направлений для американских поставщиков», - отмечает Уэч.Страны ОПЕК в прошлом году заключили пакт о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей, чтобы сократить избыток сырья на мировом рынке. Эти действия способствовали росту котировок североморского Brent до максимума за четыре года. С тех пор как в 2016 году США отменили запрет на экспорт нефти, американское сырье активно распространялось по миру, но объем поставок в Европу начал расти ускоренными темпами лишь в последние несколько месяцев. Так, в 2017 году отгрузки нефти из США в Европу составляли около 7% от всего экспорта страны, а с начала 2018 года этот показатель вырос до 12%.Основными направлениями экспорта сырья из США в Европу стали Великобритания, Италия и Нидерланды, показывает система слежения за судами.Существенные объемы сырья в эти страны направляют компании BP, ExxonMobil и Valero, которые удачно сочетают бизнес в США и Европе, что позволяет им оптимизировать поставки, говорят трейдеры.«Компании вроде BP могут быть более гибкими. Например, поставить нефть из США в Европу и в зависимости от конъюнктуры рынка отправить себе на завод или продать на рынке», - сказал трейдер.При этом источники в отрасли отмечают, что европейские переработчики традиционно консервативны, и им требуется длительное время, чтобы распробовать новые сорта сырья. Однако основные игроки рынка, в частности, итальянская Eni, испанский Repsol и французский Total, в этом году увеличили закупки американской нефти.Активный интерес к нефти из США также проявили переработчики из Польши, которые в последние годы активно диверсифицируют поставки, чтобы снизить зависимость от России.«PKN Orlen пристально изучает рынок на предмет любых новых возможностей закупок нефти. Но решение о заключении длительных контрактов принимается с учетом рентабельности и надежности поставок», - ответили в пресс-службе польского переработчика.Польская Grupa Lotos также сообщила, что диверсификация закупок сырья является приоритетной задачей компании, а в первом квартале 2018 года объем альтернативных российской нефти сортов достиг 40% в закупках переработчика по сравнению с 22 процентами в 2017-м.Завоеванию Европы нефтью из США способствовало удачное изменение конъюнктуры рынка - рост премии европейского эталона Brent к американскому WTI, говорят эксперты.«Широкий спред Brent/WTI остается основным фактором, который поддерживает поставки нефти из США в Европу», - сказал Эхсан Уль-Хак, директор лондонского аналитического центра Resource Economics.Европейский маркер Brent с начала года в среднем торгуется с премией выше $4,46 за баррель к WTI, что в два раза превышает среднюю премию за аналогичный период 2017-го - $2,28 за баррель.«Минимальный спред Brent/WTI, чтобы арбитраж из США в Европу работал, составляет $3 за баррель. Сейчас он ближе к $5-6 за баррель, а значит нефть США более чем конкурентоспособна на рынке Европы», - сказал Уэч.«Рыночные реалии не дают нам поводов полагать, что спред Brent/WTI существенно сузится в среднесрочной перспективе, поэтому мы ожидаем, что арбитраж сохранится», - добавил он.Увеличение спреда позволяет производителям США снижать цену на свой продукт относительно Brent.Уже сейчас продавцы предлагают цены на партии американской нефти, сравнимые со стоимостью местных сортов.Например, в Северо-Западной Европе партии нефти WTI на минувшей неделе оценивались с премией около $0,50-0,60 за баррель к корзине BFOE на базисе CIF Роттердам. В Средиземноморье WTI предлагалась с премией около $0,80 за баррель к BFOE на базисе CIF Аугуста.«Нефть из США не самая дешевая на рынке, но сочетание цена-качество очень достойное. Я думаю, что в этом году мы еще много ее увидим на европейском рынке», - сказал крупный игрок в Средиземноморье.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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