Додано: Вів 24 кві, 2018 12:23 Итоги: Мировой фондовый рынок 24.04.18 США



Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись преимущественно в минусе на фоне роста доходности десятилетних казначейских облигаций.

Промышленный индекс Dow в понедельник завершил торги на отрицательной территории четвертую сессию подряд, показав самый длинный проигрыш с начала марта, поскольку Уолл-стрит боролся с ростом доходности государственных облигаций.



Индекс DJIA потерял около 14 пунктов, или менее 0,1%, до 24 448 пунктов. Четыре снижения подряд представляют собой самый длинный период снижения индекса со 2 марта.



Тем не менее, индекс S&P500 практически не изменился на уровне 2670 пунктов, а индекс Nasdaq Composite завершил сессию снижением на 0,3% до 7128 пунктов.



Доходность по 10-летним казначейским облигациям США выросла до почти 3%, поскольку трейдеры все чаще начинают оценивать четырехкратное повышение процентных ставок в 2018 году. Более высокие ставки увеличивают затраты по займам для корпораций США, а уровень около 3% рассматривается как порог, при котором облигации могут конкурировать с аппетитом инвесторов к другим инвестициям, таким как акции.

Доходность десятилетних US Treasuries растет до 2,974%, тогда как в пятницу показатель достиг 2,956% - максимума с 2014 года на фоне роста прогнозов по инфляции в стране. Индекс долгосрочных инфляционных ожиданий в США достиг самого высокого уровня с ноября 2014 года. По мнению аналитиков, такая динамика вызвана недавним ростом цен на сырьевом рынке.



Инвесторы обратили внимание на новости по рынку жилья, сдерживающие снижение индексов. Так, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в марте увеличилось на 1,1% по сравнению с показателем февраля - до 5,6 миллиона. При этом аналитики ожидали меньшего роста числа сделок - на 0,2%, до 5,55 миллиона.



Акции Box Inc. выросли почти на 11% после того, как венчурный инвестор Chamath Palihapitiya, сказал, что акции компании облачных хранилищ имеют возможность расти дальше и что компания выиграет от достижений в области искусственного интеллекта.



Акции Alcoa Corp упали на 12% на фоне ситуации с российской компанией Rusal, крупной промышленной компанией по добыче металлов.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,08%, до 24 448,69 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,01%, до 2 670,29 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,25%, до 7 128,60 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок достиг максимального уровня за 10 недель, рост доходностей облигаций помог росту акций финансовых компаний. Участники рынка ожидают заседания ЕЦБ на этой неделе.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,35%, уровень закрытия был максимальным со 2 февраля. Лидерами роста были сектора связи, нефтегазовый, финансовый. Снизились сектора энергетики и коммунального хозяйства, потребительских товаров, основных материалов. В пятницу индекс незначительно снизился, но за неделю вырос на 0,7%, что стало четвёртой неделей роста подряд.



Пара евро-доллар снизилась на 0,6%.

Доходность 10-летних германских государственных облигаций выросла на 4 базисных пункта до 0,63%.



Доходности облигаций росли вслед за доходностями казначейских облигаций США, которые приблизились к 3% уровню по 10-летним облигациям.

Индекс акций банковского сектора Stoxx Europe 600 Banks вырос на 0,73%.

Недавнее ралли в ценах на металлы, рост цены на нефть до четырёхлетнего максимума привели к опасениям, что инфляция в США резко вырастет, что повысило ожиданий повышения процентной ставки.



Данные по индексам деловой активности в Германии и Франции были лучше ожиданий. Однако в IHS Markit (публикующая индексы) отмечают, что экономика еврозоны остается «на нижней передаче», так как расширение активности показывает признаки более слабого роста спроса и ограничения со стороны поставок.



Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны от IHS Markit в апреле, по предварительным данным, был на 55,0, что выше средней оценки экономистов 54,8. Предварительное значение индекса деловой активности в промышленности было 56,0, что соответствовало ожиданиям.



Данные по индексам деловой активности вышли после того, как президент ЕЦБ Марио Драги в пятницу сказал, что цикл роста в регионе, возможно, уже достиг пика.

Инвесторы будут наблюдать за высказываниями Драги и ЕЦБ в отношении перспективы программы «количественного смягчения» на заседании ЕЦБ в четверг.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,35%, уровень закрытия был максимальным со 2 февраля. Лидерами роста были сектора связи, нефтегазовый, финансовый. Снизились сектора энергетики и коммунального хозяйства, потребительских товаров, основных материалов. В пятницу индекс незначительно снизился, но за неделю вырос на 0,7%, что стало четвёртой неделей роста подряд.



Британский FTSE 100 вырос на 0,42% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 398,87 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,25% до 12 572,39 пункта. Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,48% — на отметке 5 438,55 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой на фоне оценки рынками заявлений политбюро ЦК КПК относительно планов по рыночным реформам в Китае.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,99% - до 3128,93 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,28%, до 1804,41 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,3% - до 30636,24 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,4%, до 2464,14 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6% и составил 5921,6 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,86%, до 22278,12 пункта.



Участники торгов во вторник обратили внимание на сообщения китайских СМИ о том, что китайское политбюро подтвердило намерение открывать экономику страны и расширять реформирование государственных фирм и активов.



Поскольку правительство Китая пообещало поддерживать внутренний спрос и стабильное развитие кредитного, фондового, долгового, валютного рынков и рынка недвижимости, те китайские инвесторы, которые ожидали замедления экономики из-за ужесточения политики, могут начать пересматривать свои прогнозы.



Определенное влияние на настроения инвесторов в Австралии оказали внутренние статданные, согласно которым индекс потребительских цен в стране в первом квартале вырос в годовом выражении на 1,9% в то время как аналитики ждали значения показателя на уровне 2%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Московской биржи и РТС завершили торги в понедельник разнонаправленным движением. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,82% - до 2250,99 пункта, РТС опустился на 0,1% - до 1144,66 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,8% - до 61,89 RUB/USD, курс евро - на 0,18%, до 75,6 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,3% - до $73,84 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 3,66%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,28%, «АЛРОСы» — на 0,17%, Московской биржи — на 2,02%, «Газпрома» — на 0,28%.



Российский фондовый рынок в понедельник торговался смешанно, основная история развернулась в многострадальном «Русале», относительно которого США не исключили снятия санкций. Бумаги «Русала» поднимаются на 13%, но весь этот прирост пока носит сугубо эмоциональный характер, так как допустить вероятность снятия санкций в отношении российского алюминиевого бегемота — не значит действительно убрать их. Да и зачем это США, которые борются за свое внутреннее производство. Иными словами, на рынок снова пришли эмоции, поэтому волатильность может расти. С известными последствиями для индексов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 23 апреля, повысился на 0,70 пункта или на 0,19% до уровня 371,24 пунктов.



Объем торгов за день составил 549,6 млн. грн., акциями наторговали 6,60 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 20 апреля, ПФТС-индекс повысился на 0,04 пункта или на 0,01% до уровня 370,54 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 56,18 пунктов или на 17,83% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются преимущественно в минусе, негативно влияют на торги данные закрытия американских индексов в пятницу.



По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,11% - до 3068,28 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1765,01 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,36%, до 30310,22 пункта, корейский KOSPI - на 0,2%, до 2471,45 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос при этом на 0,41%, до 5892,6 пункта.



Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,27% - до 22102,62 пункта.



В пятницу биржи США закрылись снижением на 0,9-1,3% после негативных внутренних отчетностей. Так, General Electric получила чистый убыток по итогам первого квартала в $1,113 миллиарда, что в 5,9 раза больше показателя предыдущего года. Разводненный убыток на акцию GE в первом квартале составил $0,14 против убытка в $0,01 за аналогичный период прошлого года.



Американская нефтесервисная компания Baker Hughes также получила убыток за первые три месяца - в $19 миллионов против прибыли в $66 миллионов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила $0,17, при этом данные за аналогичный период прошлого года компания не приводит.



Снижение геополитической напряженности оказывает слабую поддержку биржам региона. В субботу КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Президент США Дональд Трамп приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и заявил, что ждет проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.



Новый курс КНДР был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с Трампом. Ранее Белый дом сообщал, что саммит двух лидеров состоится в мае или в начале июня.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно негативной динамикой индексов, отреагировав на пессимизм на американских площадках в пятницу.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,11% - до 3068,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1764,2 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,54% - до 30254,4 пункта, корейский KOSPI - на 0,09%, до 2474,11 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,29% и составил 5886 пунктов, японский Nikkei 225 - опустился на 0,33%, до 22088,04 пункта.



В пятницу биржи США закрылись снижением в среднем на 0,9-1,3% после того, как корпоративные отчетности американских компаний преимущественно не оправдали ожиданий аналитиков.



Биржи в Японии последовали за динамикой трех американских индексов на прошлой неделе.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности в промышленности Японии в апреле поднялся до 53,3 пункта с 53,1 пункта, в то время как эксперты ждали его роста до 53,4 пункта.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.55 Киева вырос на 0,02% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 369,97 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,18% и был равен 12 518,24 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,15%, находился на отметке 5 404,58 пункта.



Отечественный фондовый рынок завершил торги в понедельник ростом по индексу ПФТС - индикатор повысился на 0,19%, до 371,24 пункта; индекс «Украинской биржи» к концу сессии вернулся к итоговой отметке предыдущего торгового дня - 1818,82 пункта.



Объем торгов на УБ составил 68,2 млн. грн., в том числе акциями - 9,7 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 549,6 млн. грн., в том числе акциями - 6,6 млн. грн.



Среди индексных акций УБ отрицательная динамика отсутствовала.



Тройку лидеров роста составили бумаги Укрнафты (+2,39%), Центрэнерго (+0,57%) и Донбассэнерго (+0,26%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,19%).



Фондовые площадки «Украинская биржа» (УБ) и ПФТС приняли решение о приостановке обращения акций Мотор Сичи (Запорожье).



Исходя из информации Центрального депозитария в понедельник о невозможности осуществлять учетные операций по акциям Мотор Сичи, УБ была вынуждена приостановить возможность заключения и исполнения ранее заключенных сделок с указанными ценными бумагами.

В то же время акции Мотор Сичи продолжают находиться в биржевом списке УБ.

Аналогичное решение приняла ПФТС. Как сообщили в пресс-службе фондовой площадки, основанием для этого стало постановление Шевченковского районного суда Киева от 20 апреля 2018 года.

Соответствующее постановление пока отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины проводит обыски на ПАО Мотор Сич в Запорожье в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии.

Следственные действия проводятся на основании определения суда.



ПАО «Мотор Сич» - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. В 2012 году в Запорожье создано вертолетное КБ «Мотор Сич».

Курс акций предприятия 20 апреля вырос на ПФТС на 0,5% - до 5,395 тис. Грн. за шт. На УБ в этот день ценные бумаги не изменились в стоимости - 5,469 тыс. грн. за шт.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,57% - до 493,94 пункта при объеме торгов 4,1 млн. злотых (31,36 млн. грн.).

Среди индексных акций подорожали бумаги «Кернела» (+1,34%), KSG Agro (+0,62%) и «Агротона» (+0,57%).

Снизились в цене акции «Милкиленда» (-0,69%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуется в «плюсе», китайские биржи прибавляют по 2% по итогам заседания политбюро ЦК КПК, где были озвучены намерения провести рыночные реформы в стране.



По состоянию на 8.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,07% - до 3131,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,88%, до 1797,26 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,09% - до 30584,93 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,17%, до 2470,04 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,65% - до 5924,5 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 0,82%, поднимаясь до 22268,72 пункта.



По данным китайского агентства Синьхуа, китайское политбюро заявило по итогам заседания в понедельник, что «правительство будет придерживаться активной налоговой политики и разумной и нейтральной денежно-кредитной политики».



Кроме того, было озвучено намерение «принять рыночные меры для сокращения избыточных мощностей» в стране.



Члены партии также призвали к «смелым реформам и усилиям по открытию китайского рынка», - сообщает агентство.

«Впервые они озвучили сразу пять мер Ранее они указывали только на одну или две», - приводит издание The Wall Street Journal комментарий руководителя отдела исследований в BOCOM International Хао Хонга.



При этом аналитик добавил, что намерение рыночных реформ озвучивалась и ранее, поэтому трейдеры были «слегка подготовлены» к заявлению.

Японский индекс растет на фоне снижения курса иены к доллару. Удешевление иены традиционно положительно сказывается на доходах японских экспортеров.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой на фоне оценки рынками заявлений политбюро ЦК КПК относительно планов по рыночным реформам в Китае.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,99% - до 3128,93 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,28%, до 1804,41 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,3% - до 30636,24 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,4%, до 2464,14 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6% и составил 5921,6 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,86%, до 22278,12 пункта.



Участники торгов во вторник обратили внимание на сообщения китайских СМИ о том, что китайское политбюро подтвердило намерение открывать экономику страны и расширять реформирование государственных фирм и активов.



Поскольку правительство Китая пообещало поддерживать внутренний спрос и стабильное развитие кредитного, фондового, долгового, валютного рынков и рынка недвижимости, те китайские инвесторы, которые ожидали замедления экономики из-за ужесточения политики, могут начать пересматривать свои прогнозы.



Определенное влияние на настроения инвесторов в Австралии оказали внутренние статданные, согласно которым индекс потребительских цен в стране в первом квартале вырос в годовом выражении на 1,9% в то время как аналитики ждали значения показателя на уровне 2%.







