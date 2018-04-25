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та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 25.04.18 Итоги: Энергетика 25.04.18 + Додати

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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Сер 25 кві, 2018 12:35 Итоги: Энергетика 25.04.18



По состоянию на 8.40 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08%, до $73,8 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% - до $67,61 за баррель.



По данным API, за неделю к 20 апреля запасы нефти в США выросли на 1,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов. Между тем запасы бензина снизились на 2,7 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей. Официальные данным по запасам от министерства энергетики США будут опубликованы позднее в среду.



Несмотря на снижение стоимости нефти в среду, которое, как сообщают трейдеры, стало результатом фиксации роста накануне, аналитики считают, что период избыточного предложения на рынке, который начался в 2014 году, теперь закончился. Этому способствуют периодические сбои в поставках, а также высокий спрос.

«Рыночные настроения становятся все более оптимистичными по отношению к нефти», - таково мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуги.



Закрытие по ценам на нефть во вторник было со снижением, они получили мало поддержки от неопределенности вокруг сохранения «ядерной сделки» с Ираном, так как снижение склонности к риску оказало давление на фондовый рынок США.



Июньский фьючерс на нефть WTI на NYMEX снизился на 94 цента, или на 1,4%, до $67,70 за баррель. Это минимальный уровень закрытия с 17 апреля. Цена снизилась со внутридневного максимума $69,38 — что было бы максимальным уровнем закрытия с ноября 2014 г.



Июньский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 85 центов, или на 1,1%, до $73,86 за баррель. В течение дня цена росла до $75,47 — максимального уровня с ноября 2014 г.



В понедельник контракты закрылись с ростом, после сообщений о том, что удар саудовской коалиции уничтожил лидера повстанцев в Йемене. Это рассматривалось как возможная причина нарушения поставок из ближневосточного региона. Также ключевым опасением является возможность возобновления санкций США против Ирана.



Президент США Трамп предупредил Иран в четверг, что Иран будет иметь «более значительные проблемы», чем когда-либо, если вновь начнёт его ядерную программу. Администрация Трампа имеет время до 12 мая на решение, будет ли она продлевать отказ от санкций, связанный с «ядерной сделкой» с Ираном. Возобновление санкций может, вероятно, уменьшить мировое предложение нефти.



Официальные данные по изменению запасов в США на прошлой неделе выходят в среду. Аналитики по опросу S&P Global Platts прогнозируют снижение запасов на 1,1 млн. баррелей, и снижение запасов бензина на 500 тыс. баррелей. Они также прогнозируют отсутствие изменений в запасах дистиллятов.



API: запасы нефти в США выросли на 1,1 млн. баррелей, а нефтепродуктов – сократились.



Как следует из опубликованных во вторник вечером что данных Американского института нефти (API), запасы «черного» золота в США за неделю до 20 апреля незначительно выросли, а нефтепродуктов сократились. Наиболее заметным стало снижение запасов бензина.



Итак, в отчетный период в США (в баррелях):

запасы сырой нефти: +1,1 млн.;

запасы в Кушинге: -0,930 млн.;

запасы бензина: -2,72 млн.;

запасы дистиллятов: -1,91 млн.



Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики. Согласно прогнозу 10 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):

запасы сырой нефти: -2,25 млн. (медианный прогноз: 8 экспертов ждут снижения, 2 - роста);

запасы бензина: -2,0 млн. (медианный прогноз: 8 экспертов ждут снижения, 2 — роста);

запасы дистиллятов: -1,45 млн. (медианный прогноз: 7 экспертов ждут снижения, 1 — роста, 2 — сохранения запасов без изменения);

запасы сырой нефти в Кушинге: -0,15 млн. (собственный прогноз Bloomberg).



Высокий спрос на транзит через Украину в Словакию.



22 апреля 2018 года поставки газа из Украины в Словакию превысили 180 миллионов кубометров. Это самый высокий суточный показатель за период, после планового технического обслуживания «Северного потока» в сентябре 2017 г.



Разница между суточными потоками 23 января и 22 апреля 2018 года составила около 130 млн. кубометров. Для обеспечения такой гибкости поставок в Центральную Европу Газпрому действительно нужны «Северный поток-3» и EUGAL-2.



Добавлю, что расходы акционеров Газпрома на «Северный поток-3» составят лишь четверть общих затрат, а три четверти пойдут на оплату услуг привычных подрядчиков за работы по расширению ЕСГ для подачи газа в новый экспортный газопровод.









«Газпром» и его лоббисты потусовались в Берлине.



«Мы вовсе не собирались поставлять газ в Европу в обход Украины»,- заявили на конференции в Берлине менеджеры российского концерна «Газпром», продвигающего проект «Северный поток – 2».



24 апреля в Берлине прошла очередная ежегодная конференция «Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС. Газовый аспект». Такие форумы Российское газовое общество и «Газпром» проводят с 2006 года - сначала в Берлине, который считался локомотивом Евросоюза, потом в Брюсселе - поближе к Еврокомиссии.



После начала российской агрессии на Востоке Украины и в Крыму чиновники ЕС перестали участвовать в этих конференциях, поэтому три года назад форум вернулся в Берлин и теперь представляет собой фактически сепаратную встречу «Газпрома» с его европейскими коммерческими партнерами. А из политиков в этот раз на главном пленарном заседании выступили два депутата - итальянец из Европарламента от фракции Берлускони и один немецкий посткоммунист, которого почему-то представили как одного из «руководителей бундестага».



От первоначального замысла - стать площадкой для энергетического диалога России с Евросоюзом - у берлинской газовой конференции практически ничего не осталось.



Председатель Российского газового общества Павел Завальный, правда, и сейчас еще говорит о «публичном открытом обсуждении наиболее актуальных вопросов настоящего и будущего газового рынка Европы». Но никакого обсуждения, обмена мнениями и аргументами на конференции не происходит. Вот и заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский вообще ставит под сомнение смысл проведения таких встреч.

«Так как мы встречаемся ежегодно и в этих встречах принимают участие одни и те же люди, - заметил он, - то довольно сложно попытаться сказать что-то новое по сравнению с тем, что было сказано в прошлом году, в позапрошлом или пять лет назад».

Недаром у замминистра, по его собственному признанию, «складывается впечатление, что мы пытаемся сами друг друга убедить в том, что и так очевидно».



В самом деле, содержание выступлений участников конференции не сильно отличалось от того, что говорили в этом же зале фешенебельной берлинской гостиницы Adlon год назад.

Все хвалили российский газ, надежность его поставок в Европу, высказывали оптимистичные прогнозы, отрицали наличие каких бы то ни было политических составляющих в энергетических связях России с ЕС и дружно клеймили европейских и особенно американских политиков, из корыстных, мол, побуждений препятствующих дальнейшей экспансии «Газпрома» в Европе.

Новым, пожалуй, были более реалистичные, чем в предыдущие разы, оценки будущей динамики европейского спроса на газ. Павел Завальный говорил в связи с этим о «замедлении темпов роста спроса на энергию особенно в Европе за счет энергоэффективности, а также усилении конкуренции производителей энергоресурсов».



К числу таких конкурентов российского трубопроводного газа участники конференции отнесли возобновляемые источники энергии, над которыми они раньше посмеивались, а также производителей сланцевого и сжиженного газа (СПГ).

Имея в виду производство сланцевого газа, Анатолий Яновский заявил, что «эти технологии оказывают существенное влияние на изменение всей структуры и архитектуры рынка газа». А сжиженный газ, по его оценке, «позволяет более гибко удовлетворять спрос потребителей, нежели имеющиеся или вновь сооружаемые газопроводные системы».



Сидевший на сцене рядом Александр Медведев при этих словах замминистра помрачнел. Уж не имел ли в виду Яновский проект «Северный поток – 2», возможно, подумал заместитель главы концерна «Газпром». Но эту тему он затронул только в самом конце своего выступления, когда на безразмерном экране над его головой давно горели слова «Благодарю за внимание».



Уже вне регламента и на протяжении около 10 минут Медведев доказывал экономическую целесообразность удвоения мощности газопровода, проложенного из России в Германию по дну Балтийского моря, и отрицал наличие в нем политического аспекта.

Главный его аргумент - смещение российского центра газодобычи на полуостров Ямал, расстояние от которого по «Северному потоку – 2» до покупателей в Европе на 2000 километров короче, чем через Украину. По словам Медведева, переход на «новую дорогу» снизит затраты на прокачку газа примерно на треть, а потому «никто не может нас заставлять возить произведенный нами товар по неэффективной дороге», заявил он.

И Медведев, и другие ораторы выступали против политизации проекта «Северный поток – 2».



Больше всего при этом досталось американцам, но и Еврокомиссии тоже. Цель США, выступающих против нового газопровода, уверял Завальный, подорвать конкурентоспособность Европы, а Еврокомиссия, мол, идет у Вашингтона на поводу.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев говорил о попытках США «вытеснить Россию недобросовестными методами с энергетического рынка Европы» и навязать ей свой сжиженный газ по завышенным ценам. Возразить им было некому. На конференции в Берлине присутствовали только друзья, партнеры и единомышленники «Газпрома».



Примечательно, однако, что как о само собой разумеющемся выступавшие говорили о сохранении украинского транзита российского газа в Европу и после предполагаемого ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" в 2020 году. Хотя ранее и глава "Газпрома" Алексей Миллер, и министр энергетики РФ Александр Новак это исключали.

Теперь же Александр Медведев, отвечая в Берлине на вопрос корреспондента DW, говорит так, будто «Газпром» с самого начала не собирался качать свой газ в Европу в обход Украины. Он уверяет, что речь шла лишь о непродлении действующего до конца 2019 года транзитного контракта, а теперь, мол, речь идет о заключении нового. При этом, заявил Медведев, «объемы будущего транзита будут зависеть от экономической привлекательности условий», которые предоставит Украина.



Более определенно на этот счет высказался позднее на конференции замначальника внешнеэкономического департамента «Газпрома» Дмитрий Хандога. Он напомнил, что расчетная мощность будущего газопровода «Северный поток – 2» - 55 млрд. кубометров в год, по украинскому же транзиту прокачано в прошлом году более 90 млрд. Если же учесть, что к 2015 году, по его прогнозу, Европе потребуется дополнительно 50, а к 2030 - 80 млрд. кубометров, то ясно, заявил Хандога, что «Северный поток – 2» не сможет вытеснить украинский транзит.

Следует напомнить, что совсем недавно правительство Германии пересмотрело свое отношение к этому газопроводному проекту, признало его политическое значение и поставило условие - сохранить и украинский транзит.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes Цены на нефть слегка снижаются в среду утром, в то время как рынок оценивает данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов нефти в США за неделю.Закрытие по ценам на нефть во вторник было со снижением, они получили мало поддержки от неопределенности вокруг сохранения «ядерной сделки» с Ираном, так как снижение склонности к риску оказало давление на фондовый рынок США.API: запасы нефти в США выросли на 1,1 млн. баррелей, а нефтепродуктов – сократились.Как следует из опубликованных во вторник вечером что данных Американского института нефти (API), запасы «черного» золота в США за неделю до 20 апреля незначительно выросли, а нефтепродуктов сократились. Наиболее заметным стало снижение запасов бензина.Итак, в отчетный период в США (в баррелях):запасы сырой нефти: +1,1 млн.;запасы в Кушинге: -0,930 млн.;запасы бензина: -2,72 млн.;запасы дистиллятов: -1,91 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики. Согласно прогнозу 10 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: -2,25 млн. (медианный прогноз: 8 экспертов ждут снижения, 2 - роста);запасы бензина: -2,0 млн. (медианный прогноз: 8 экспертов ждут снижения, 2 — роста);запасы дистиллятов: -1,45 млн. (медианный прогноз: 7 экспертов ждут снижения, 1 — роста, 2 — сохранения запасов без изменения);запасы сырой нефти в Кушинге: -0,15 млн. (собственный прогноз Bloomberg).Высокий спрос на транзит через Украину в Словакию.22 апреля 2018 года поставки газа из Украины в Словакию превысили 180 миллионов кубометров. Это самый высокий суточный показатель за период, после планового технического обслуживания «Северного потока» в сентябре 2017 г.Разница между суточными потоками 23 января и 22 апреля 2018 года составила около 130 млн. кубометров. Для обеспечения такой гибкости поставок в Центральную Европу Газпрому действительно нужны «Северный поток-3» и EUGAL-2.Добавлю, что расходы акционеров Газпрома на «Северный поток-3» составят лишь четверть общих затрат, а три четверти пойдут на оплату услуг привычных подрядчиков за работы по расширению ЕСГ для подачи газа в новый экспортный газопровод.«Газпром» и его лоббисты потусовались в Берлине.«Мы вовсе не собирались поставлять газ в Европу в обход Украины»,- заявили на конференции в Берлине менеджеры российского концерна «Газпром», продвигающего проект «Северный поток – 2».24 апреля в Берлине прошла очередная ежегодная конференция «Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС. Газовый аспект». Такие форумы Российское газовое общество и «Газпром» проводят с 2006 года - сначала в Берлине, который считался локомотивом Евросоюза, потом в Брюсселе - поближе к Еврокомиссии.После начала российской агрессии на Востоке Украины и в Крыму чиновники ЕС перестали участвовать в этих конференциях, поэтому три года назад форум вернулся в Берлин и теперь представляет собой фактически сепаратную встречу «Газпрома» с его европейскими коммерческими партнерами. А из политиков в этот раз на главном пленарном заседании выступили два депутата - итальянец из Европарламента от фракции Берлускони и один немецкий посткоммунист, которого почему-то представили как одного из «руководителей бундестага».От первоначального замысла - стать площадкой для энергетического диалога России с Евросоюзом - у берлинской газовой конференции практически ничего не осталось.Председатель Российского газового общества Павел Завальный, правда, и сейчас еще говорит о «публичном открытом обсуждении наиболее актуальных вопросов настоящего и будущего газового рынка Европы». Но никакого обсуждения, обмена мнениями и аргументами на конференции не происходит. Вот и заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский вообще ставит под сомнение смысл проведения таких встреч.«Так как мы встречаемся ежегодно и в этих встречах принимают участие одни и те же люди, - заметил он, - то довольно сложно попытаться сказать что-то новое по сравнению с тем, что было сказано в прошлом году, в позапрошлом или пять лет назад».Недаром у замминистра, по его собственному признанию, «складывается впечатление, что мы пытаемся сами друг друга убедить в том, что и так очевидно».В самом деле, содержание выступлений участников конференции не сильно отличалось от того, что говорили в этом же зале фешенебельной берлинской гостиницы Adlon год назад.Все хвалили российский газ, надежность его поставок в Европу, высказывали оптимистичные прогнозы, отрицали наличие каких бы то ни было политических составляющих в энергетических связях России с ЕС и дружно клеймили европейских и особенно американских политиков, из корыстных, мол, побуждений препятствующих дальнейшей экспансии «Газпрома» в Европе.Новым, пожалуй, были более реалистичные, чем в предыдущие разы, оценки будущей динамики европейского спроса на газ. Павел Завальный говорил в связи с этим о «замедлении темпов роста спроса на энергию особенно в Европе за счет энергоэффективности, а также усилении конкуренции производителей энергоресурсов».К числу таких конкурентов российского трубопроводного газа участники конференции отнесли возобновляемые источники энергии, над которыми они раньше посмеивались, а также производителей сланцевого и сжиженного газа (СПГ).Имея в виду производство сланцевого газа, Анатолий Яновский заявил, что «эти технологии оказывают существенное влияние на изменение всей структуры и архитектуры рынка газа». А сжиженный газ, по его оценке, «позволяет более гибко удовлетворять спрос потребителей, нежели имеющиеся или вновь сооружаемые газопроводные системы».Сидевший на сцене рядом Александр Медведев при этих словах замминистра помрачнел. Уж не имел ли в виду Яновский проект «Северный поток – 2», возможно, подумал заместитель главы концерна «Газпром». Но эту тему он затронул только в самом конце своего выступления, когда на безразмерном экране над его головой давно горели слова «Благодарю за внимание».Уже вне регламента и на протяжении около 10 минут Медведев доказывал экономическую целесообразность удвоения мощности газопровода, проложенного из России в Германию по дну Балтийского моря, и отрицал наличие в нем политического аспекта.Главный его аргумент - смещение российского центра газодобычи на полуостров Ямал, расстояние от которого по «Северному потоку – 2» до покупателей в Европе на 2000 километров короче, чем через Украину. По словам Медведева, переход на «новую дорогу» снизит затраты на прокачку газа примерно на треть, а потому «никто не может нас заставлять возить произведенный нами товар по неэффективной дороге», заявил он.И Медведев, и другие ораторы выступали против политизации проекта «Северный поток – 2».Больше всего при этом досталось американцам, но и Еврокомиссии тоже. Цель США, выступающих против нового газопровода, уверял Завальный, подорвать конкурентоспособность Европы, а Еврокомиссия, мол, идет у Вашингтона на поводу.Посол РФ в Германии Сергей Нечаев говорил о попытках США «вытеснить Россию недобросовестными методами с энергетического рынка Европы» и навязать ей свой сжиженный газ по завышенным ценам. Возразить им было некому. На конференции в Берлине присутствовали только друзья, партнеры и единомышленники «Газпрома».Примечательно, однако, что как о само собой разумеющемся выступавшие говорили о сохранении украинского транзита российского газа в Европу и после предполагаемого ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" в 2020 году. Хотя ранее и глава "Газпрома" Алексей Миллер, и министр энергетики РФ Александр Новак это исключали.Теперь же Александр Медведев, отвечая в Берлине на вопрос корреспондента DW, говорит так, будто «Газпром» с самого начала не собирался качать свой газ в Европу в обход Украины. Он уверяет, что речь шла лишь о непродлении действующего до конца 2019 года транзитного контракта, а теперь, мол, речь идет о заключении нового. При этом, заявил Медведев, «объемы будущего транзита будут зависеть от экономической привлекательности условий», которые предоставит Украина.Более определенно на этот счет высказался позднее на конференции замначальника внешнеэкономического департамента «Газпрома» Дмитрий Хандога. Он напомнил, что расчетная мощность будущего газопровода «Северный поток – 2» - 55 млрд. кубометров в год, по украинскому же транзиту прокачано в прошлом году более 90 млрд. Если же учесть, что к 2015 году, по его прогнозу, Европе потребуется дополнительно 50, а к 2030 - 80 млрд. кубометров, то ясно, заявил Хандога, что «Северный поток – 2» не сможет вытеснить украинский транзит.Следует напомнить, что совсем недавно правительство Германии пересмотрело свое отношение к этому газопроводному проекту, признало его политическое значение и поставило условие - сохранить и украинский транзит.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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