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Луценко: корупція у державних закупівлях вже знищена
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 21:45
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що корупція у державних закупівлях вже знищена.
Дивися повний текст Луценко: корупція у державних закупівлях вже знищена
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:45
Да хрен там. Ничего на практике не поменялось, все адаптировались.
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wild2006
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:47
т.е. с завтра я стану лучше жить? :)
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