Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що корупція у державних закупівлях вже знищена.
Дивися повний текст Луценко: корупція у державних закупівлях вже знищена.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:45
Луценко: корупція у державних закупівлях вже знищена
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Дивися повний текст Луценко: корупція у державних закупівлях вже знищена.
Додано: Сер 25 кві, 2018 22:46
Почему же такой рост легкой промышленности, роста качества ее продукции ? Особенно пищевой, обуви, одежды ? Почему же такая очередь на тендерах различных министерств, армии ? Откуда тогда вообще такой шквал различной зрады и раскрытых фиктивных закупок ? Именно стократный рост сообщений, новостей о коррупции в 16-17 годах и есть показатель изменений, который обыватель воспринял за рост коррупции. Именно встряхивание и разлет говна и есть показатель уничтожения схем и изменения принципов.
А то что приучены в быту жить по схемам, не платить налоги, херить гражданскую позицию - это последний этап, большая часть которого, увы , пройдет только через могилы и благодаря новому поколению. От вас не требуется думать иначе, зрадофильте дальше. Естественный отбор и економика тихо сделает свое дело еволюции.
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