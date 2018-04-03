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Луценко: корупція у державних
закупівлях вже знищена

Луценко: корупція у державних закупівлях вже знищена
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:45

Луценко: корупція у державних закупівлях вже знищена

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що корупція у державних закупівлях вже знищена.

Дивися повний текст Луценко: корупція у державних закупівлях вже знищена.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:45

Да хрен там. Ничего на практике не поменялось, все адаптировались.
wild2006
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т.е. с завтра я стану лучше жить? :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:46

  wild2006 написав:Да хрен там. Ничего на практике не поменялось, все адаптировались.

Почему же такой рост легкой промышленности, роста качества ее продукции ? Особенно пищевой, обуви, одежды ? Почему же такая очередь на тендерах различных министерств, армии ? Откуда тогда вообще такой шквал различной зрады и раскрытых фиктивных закупок ? Именно стократный рост сообщений, новостей о коррупции в 16-17 годах и есть показатель изменений, который обыватель воспринял за рост коррупции. Именно встряхивание и разлет говна и есть показатель уничтожения схем и изменения принципов.
А то что приучены в быту жить по схемам, не платить налоги, херить гражданскую позицию - это последний этап, большая часть которого, увы , пройдет только через могилы и благодаря новому поколению. От вас не требуется думать иначе, зрадофильте дальше. Естественный отбор и економика тихо сделает свое дело еволюции.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:31

Феерический ... , но предан Порошенко, чем и ценен :)
Igorten
 
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