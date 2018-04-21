Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 10:14
Зовите Яценюка он нам обещал другую жизнь , европейскую , а это просто дикость , от телефона отказаться можно и не платить абонплату , а как отказаться от газа и электричества ? это просто какой-то феодализм по украински . Гнать их в шею после 2019 года
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:18
Всё IMHO
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:40
У бабушки в деревне проводили за свой счет, трубы, сертификация, счетчики, работа.. при чем тут Нафтогаз? Давление держать? Так по отчету у них и так сверхприбыль и зарплаты не кислые. Морда не треснет?
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:51
Удалите этот ролик, а то вдруг кто-нибудь из депутатов или окружения шоколадного императора просмотрят
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:53
Не честно, что твои родители старики пенсионеры не пользовались в свое время контрацепцией
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:23
Я не удивлюсь если они посмотрев ролик введут плату на осадки поэтому и предложил удалить, он для них как руководство к действию впрочем когда и этот ресурс будет исчерпан, не удивлюсь если тогда наши продвинутые чинуши введут даже налог на уши и нос
Додано: Чет 26 кві, 2018 13:11
интересно мне только одному вспоминается выступления на майдане, типа зарплаты по 1500евро каждому украинцу, будем жить в европе цивилизовано и богато) Или по новому это только тарифы европейские?! Где зарплаты СВОЛОЧИ??????? пол страны выехало в Польшу. Быстрей бы 2019, и гнать таких гадов паганой метлой, и посадить половину этих реформаторов надо.
Додано: Чет 26 кві, 2018 14:33
Ну вы и платите, если вам нравится, что вас имеют куда только можно и нельзя.
А я принципиально откажусь платить если повысят газ до 10+ тыс и какого хрена я должен платить за счетчик в неотопительный период, если я газом не пользуюсь в этот период - непонятно.
Почему я должен платить по какому-то тарифу в соответствии с каким-то забугорным хабом, если у нас добывается дофига своего газа, которого хватит на нужды населения. Промышленность потребляет дополнительный объем газа сверх собственных возможностей? - ок - расчитывайте объем импортного газа и найдите некую средневзвешенную цену между импортным и собственным газом. Платить барыгам дорого не собираюсь - у нас же рынок вроде как, вот пусть УКРАИНСКИЙ рынок и определит цену. Согласен, что нужно платить, но только по чесному тарифу.
Повторюсь мне до сих пор официальные керманычи так и не предоставили экономическое обоснование текущих повышенных тарифов. Хотят еще повышать - пусть повышают, количество отказников платить (кто не хочет, кто не может) будет только увеличиваться - тогда скотыняки может быть и задумаются, а иначе и дальше будут наглеть.
зы. Ну а порохоботы могут сколько угодно вешать лапшу, только рейтинг своим хозяевам они не поднимут даже на 1%. Сейчас даже бабушки на скамеечках, некогда любящие петечек, юлечек, олежек, бойков и прочих, сейчас плюются при упоминании этих названий. Никакие "намКончеНеобхіднаПеремогаВОдинТур", никакие "ато пнх нападет" не пройдет. Но вы старайтесь, зажигайте, не расслабляйтесь - а то скучно без вас будет.
Додано: Чет 26 кві, 2018 14:57
А что это такое за интересное определение - рыночная мировая цена ?
Почему в США одна цена на газ, а в Великобритании другая ? Кто из них дурит ?
А где вы видели в Украине рыночную цену, если рынка нет, или вы можете купить газ у нескольких рыночно конкурирующих поставщиков?
А то тут Коболев палец в окно высунул, откуда ветер дует проверил и решил, что цена будет 10, а лучше 12, а давай 15.
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:32
Он и палец , то наверное не высовывает.
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