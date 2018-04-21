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Тариф по-новому: як
українці платитимуть за газ

Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:48

Доброго дня. Хочу спитати чи не прийняли депутати закон щоб ми платили за повітря, з те, що дихаем і за об'єм спожитого повітря?? Зо дощ?? За сонце і за зорі (прошу зауважити що зорі світять у нічний час значить тариф повинен бути вдвічі більшим за денний) А як що серйозно може досить знущатися над людьми, з нас вистачае зарплат, доріг, війни... Небоїтесь, що терпець урветься???
ukriszaura
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:48

  dost1980 написав:интересно мне только одному вспоминается выступления на майдане, типа зарплаты по 1500евро каждому украинцу, будем жить в европе цивилизовано и богато) Или по новому это только тарифы европейские?! Где зарплаты СВОЛОЧИ??????? пол страны выехало в Польшу. Быстрей бы 2019, и гнать таких гадов паганой метлой, и посадить половину этих реформаторов надо.

В таких случаях вспоминаются романы Стивенсона с его незабвенными словами из "Острова сокровищ".
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:07

что дальше??? СНАЧАЛА была идея экономии - научились экономить)))) экономите? натевам абонплату)))
kentavr
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:48

А Порошенко,Гройсман,Яценюк когда начнут по полной платить за газ в своих дворцах?Они же и есть главные льготники,а нам сказки про рынок рассказывают. :twisted: В Америке газ стоит 70$,это о мировой цене.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:40

Re: Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ

Удалите этот ролик, а то вдруг кто-нибудь из депутатов или окружения шоколадного императора просмотрят
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:00

  roof написав:Справедливая цена на газ


Справедливая цена на газ будет тогда, когда будет свободный внутренний рынок с конкуренцией - к украинским недрам будет допущен не только нафтогаз.
И если будет замечен ценовой сговор - нещадно карать антимонопольным комитетом!
Как многие уже заметили, с такой барыжнической логикой проще было бы ввести налог на воздух!
Ed_
 
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