Итоги: Энергетика 26.04.18

Додано: Чет 26 кві, 2018 12:15

В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 апреля, увеличились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 429,7 миллиона баррелей. При этом эксперты ожидали снижение показателя - на 1,6 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю выросла на 46 тысяч баррелей в сутки, или на 0,4%, до 10,586 миллиона баррелей в сутки.



Внимание рынка продолжает фокусироваться на новостях вокруг ядерной программы Ирана. В среду помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что США не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывают выработать дополнительные соглашения.

США и «европейская тройка» (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить». В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.



Продолжает поддерживать котировки ситуация с добычей нефти в Венесуэле. По данным апрельского доклада ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно падать, обновляя многолетние минимумы, - в марте снижение составило 55,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,488 миллиона баррелей.

«Двойной удар со стороны более низких показателей нефтепереработки и более высокого импорта привел к росту запасов нефти» в последнем докладе правительства США, - сказал Мэтт Смит из ClipperData. - «Большая часть роста запасов наблюдалась на Среднем Западе из-за падения канадского импорта и падения нефтепереработки на побережье Мексиканского залива из-за обслуживания в конце сезона».



Цены на нефть были подкреплены растущим консенсусом на рынке, что президент Дональд Трамп будет нацелен на выход США из международного соглашения 2015 года по ограничению ядерной программы Ирана. Но позже Трамп, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме во вторник, заявил о заинтересованности в потенциальной новой сделке по ядерной программе Ирана.

В докладе, опубликованном Управлением по энергетической информации США, было показано, что запасы нефти выросли на 2,2 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 20 апреля.

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают расти, проигнорировав вышедшую днем ранее статистику по добыче и запасам сырья в США, инвесторы по-прежнему следят за ситуацией с ядерной программой Ирана и снижением добычи в Венесуэле.Цены на нефть закончили торги в среду ростом на фоне опасений вокруг Ирана и рисков для глобальных поставок нефти.Реакция цен на нефть на отчет Минэнерго США по запасам.Цены на нефть почти не отреагировали на данные Управления энергетической информации (EIA) о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,2 миллиона баррелей до 429,74 миллиона, хотя аналитики ждали снижение на 2,04 миллиона баррелей.Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, выросли на 459 000 до 35,4 миллиона баррелей.Добыча нефти в США выросла до 10,586 миллиона баррелей с 10,540 миллиона баррелей на предыдущей неделе.Запасы бензина неожиданно выросли на 840 000 баррелей, до 236 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали их падения на 600 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей.Запасы дистиллятов упали на 2,6 млн. баррелей, до 122,7 млн. баррелей, оставаясь в нижней половине среднего диапазона для данного времени года. Прогноз аналитиков предполагал снижение запасов на 900 000 баррелей.Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей неожиданно снизилась на 1,6 процентного пункта, до 90,8%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,1 процентного пункта.Реакция рынка.Отсутствие реакции обусловлено тем, что фокус нефтяного рынка временно переместился на проблему Ирана. Вчера Макрону, похожу, удалось убедить Трампа смягчить свою позицию в отношении исламской республики. После этого премия за риск введения американских санкций против Ирана начала стремительно сокращаться, и цены солидно упали. Кто-то, возможно, даже сыграл на понижение. После сильного падения, рынок, вероятно, счел недостаточным сегодняшний отчет для продолжения продаж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: