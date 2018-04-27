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Итоги: Энергетика 27.04.18

Итоги: Энергетика 27.04.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:38

Итоги: Энергетика 27.04.18

Мировые цены на нефть в пятницу утром перешли к коррекционному снижению, однако аналитики ожидают роста на сохранении опасений возобновления санкций США против Ирана.

По состоянию на 08.25 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27%, до $74,54 за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,23%, до $68,03 за баррель.

При этом нефтяная марка Brent демонстрирует рост на 0,7% в недельной динамике - четвертую неделю подряд.

Рынки продолжают оценивать потенциальные сбои поставок нефти, если США откажутся от продления ядерного соглашения 2015 года с Ираном.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Но президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство такой сделкой с Ираном и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».

США должны до 12 мая решить, прекратят ли они участие в иранском ядерном соглашении и введут ли вновь санкции против третьего по объему производителя нефти в мире. Так, многие трейдеры повышают стоимость нефти накануне возможных сбоев в поставках топлива из Ирана.

Фьючерсы на нефть в четверг выросли, так как участники рынка не обратили внимание на неожиданный рост запасов нефти в США на прошлой неделе, а сфокусировались на возможность введения санкций США против Ирана.

Июньский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 14 центов, или на 0,2%, до 68,19 за баррель, после роста на 0,5% в среду.

Июньский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 74 цента, или на 1%, до $74,74 за баррель.

Недавние комментарии от президента Франции Макрона показали, что он верит в то, что президент США Трамп идёт к отказу США от «ядерной сделки» с Ираном, несмотря на попытки Макрона обеспечить продолжение выполнения соглашения. Это создаёт угрозу уменьшения предложения нефти на рынке после того, как санкции были сняты два года назад, и является фундаментальным факторов поддержки для фьючерсов на нефть.

Администрация США должна решить до 12 мая, продолжать ли выполнять соглашение с Ираном.

В среду администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о росте запасов нефти на прошлой неделе на 2,2 млн. баррелей. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидали в среднем снижения на 1,1 млн. баррелей.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
дядя Caша
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