Итоги: Энергетика 27.04.18

Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:38

При этом нефтяная марка Brent демонстрирует рост на 0,7% в недельной динамике - четвертую неделю подряд.



Рынки продолжают оценивать потенциальные сбои поставок нефти, если США откажутся от продления ядерного соглашения 2015 года с Ираном.



Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Но президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство такой сделкой с Ираном и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».



США должны до 12 мая решить, прекратят ли они участие в иранском ядерном соглашении и введут ли вновь санкции против третьего по объему производителя нефти в мире. Так, многие трейдеры повышают стоимость нефти накануне возможных сбоев в поставках топлива из Ирана.

Недавние комментарии от президента Франции Макрона показали, что он верит в то, что президент США Трамп идёт к отказу США от «ядерной сделки» с Ираном, несмотря на попытки Макрона обеспечить продолжение выполнения соглашения. Это создаёт угрозу уменьшения предложения нефти на рынке после того, как санкции были сняты два года назад, и является фундаментальным факторов поддержки для фьючерсов на нефть.



Администрация США должна решить до 12 мая, продолжать ли выполнять соглашение с Ираном.



В среду администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о росте запасов нефти на прошлой неделе на 2,2 млн. баррелей. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидали в среднем снижения на 1,1 млн. баррелей.

Мировые цены на нефть в пятницу утром перешли к коррекционному снижению, однако аналитики ожидают роста на сохранении опасений возобновления санкций США против Ирана.Фьючерсы на нефть в четверг выросли, так как участники рынка не обратили внимание на неожиданный рост запасов нефти в США на прошлой неделе, а сфокусировались на возможность введения санкций США против Ирана.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: