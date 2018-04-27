Итоги: Прогнозы 27.04.18

Число заявок на пособие по безработице на неделе упало на 24 000 до 209 000, сообщило Министерство труда США - минимум с 6 декабря 1969 года. Экономисты ожидали, что число заявок составит 228 000. Скользящая средняя заявок за 4 недели упала на 2250 до 229 250 на отчетной неделе. Уровень безработицы составляет 4,1% с октября - минимум с конца 2000-х годов. В этом году число рабочих мест ежемесячно росло на 202 000 с 182 000 в прошлом году. Число повторных заявок на пособие по безработице упало на 29 000, до 1,84 млн на неделе 8014 апреля. Данные по вторичным заявкам публикуются с недельной задержкой.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.
Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.
Решения совпали с ожиданиями рынка.
Основные формулировки заявления по итогам заседания остались прежними, как и объемы стимулирующих программ. Теперь рынок с еще большим рвением ждет пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, которая начнется в 15.30.
Еще на заседании в октябре 2017 года руководство ЕЦБ приняло решение продлить срок действия программы количественного смягчения (QE) до сентября 2018 года при снижении ежемесячного объема выкупа облигаций с января до 30 млрд евро с 60 млрд евро.
Однако по итогам заседания 8 марта ЕЦБ неожиданно убрал из заявления фразу, что руководство ЕЦБ готово увеличить объем QE, если это потребуется из-за ухудшения экономического прогноза или финансовых условий. Тогда же банк подтвердил, что программа выкупа облигаций продлится до сентября «или дольше, при необходимости», или «до тех пор, пока совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивой корректировки инфляции в соответствии с его инфляционными целями». Эти формулировки сохранены и в апрельском коммюнике.
В заявлении по итогам заседания отмечается также, что ЕЦБ продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в течение длительного времени после завершения QE.
«Ставки останутся на текущих уровнях еще долго после завершения QE», - отмечают в ЕЦБ.
Евро к 14.50 Киева подорожал до $1,2178 против $1,2161 на закрытие прошлой сессии. Фондовые рынки еврозоны продолжают сдержанный подъем, индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,5%.
Глава ЕЦБ признал замедление роста в еврозоне, но выразил уверенность в позитивном прогнозе.
Председатель Евроцентробанка Марио Драги признал замедление экономического роста в еврозоне в последние месяцы в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания ЕЦБ, но подчеркнул, что подъем остается устойчивым.
По его словам, ЕЦБ по-прежнему ожидает устойчивого и всеобъемлющего роста экономики в еврозоне, несмотря на замедление подъема. Рынки, опасавшиеся, что ЕЦБ отложит выход из стимулирующих программ из-за ослабления роста, положительно восприняли это заявление.
«Базовая мощь экономики еврозоны по-прежнему поддерживает в нас уверенность в том, что инфляция в среднесрочной перспективе будет двигаться в направлении нашего целевого уровня немногим ниже 2%», - заявил глава ЕЦБ. Он добавил, что основные индикаторы все еще выше долгосрочных средних значений, и в дальнейшем «ожидается нормализация данных до некоторой степени».
До конца 2018 года инфляция в еврозоне останется около 1,5% годовых, считает М.Драги. Ранее в апреле показатель инфляции за март был неожиданно пересмотрен с 1,4% до 1,3% годовых.
Основные понижательные риски для экономического прогноза связаны с внешними, международными факторами. В их число М.Драги включил «более выраженные риски протекционизма».
«Снижение импульса к росту широко заметно по странам и отраслям, - сказал М.Драги. - Масштабы падения некоторых показателей были неожиданными, однако они объясняются временными факторами».
Он призвал оценивать экономические данные с осторожностью.
Вместе с тем М.Драги повторил, что ЦБ еврозоны продолжит программу количественного смягчения (QE) до тех пор, пока не убедится в устойчивом восстановлении инфляции. ЕЦБ не будет поднимать ключевые ставки еще долгое время после завершения QE, сказал он.
Председатель центробанка объяснил снижение покупок корпоративных бумаг сезонными факторами, а не решением постепенно свернуть их.
«Мы не обсуждали денежно-кредитную политику как таковую», - пояснил М.Драги. Волатильность курса евро также не была отдельной темой для обсуждения на заседании, однако М.Драги отметил, что она уменьшилась в последнее время.
Последняя сессия валютного межбанка в апреле констатировала сохранение вернувшегося накануне «медвежьего» тренда в секторе доллара, сопровождаясь довольно волатильным восстановлением курса «американца». обвалившегося на самом открытии торгов. Низы выкупались игроками, предпочитавшими проводить длинные выходные, пребывая в «старом надежном» долларе.
Тем не менее, если судить по динамике средневзвешенного курса состоявшихся по доллару сделок, последний 27-го терял в цене.
Причин тому несколько, и главная среди них – финишный аккорд бюджетного периода – 27-го последний день платежей в Казну.
Во-вторых, игроки продававшие доллар на открытии пятничных торгов и возобновив эти операции после 13.00, по-видимому надеялись на «двойную порцию» отложенного за длинные выходные в Украине предложения экспортной выручки 02 мая, предпочитая продаться 27-го, пока цена СКВ, с их точки зрения, вполне «божеская».
Тем не менее, на заметный рост предложения доллара на валютном межбанке 02 мая найдутся оппоненты. Прежде всего, исчерпание бюджетного периода и свободные гривневые ресурсы спекулянтов. Кроме того, не следует забывать об изрядных гривневых суммах, оказавшихся на руках нерезидентов после погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ. Часть «варягов» уже скупилась долларом, но большая их половина отложила покупки на май, когда, по их расчетам, цена доллара может просесть.
В-третьих, не сказали еще своего «бычьего» слова представители агросектора, которым, по всей видимости, Казначейство лишь сейчас, на излете месяца начало компенсировать НДС.
В силу вышеизложенного, представляется, надеяться на обвал курса доллара на первых майских торгах межбанка не следует. Собственно, чрезмерного укрепления гривни не допустит и регулятор, инициировав скупку СКВ в свои закрома и не уйдя с рынка, пока не пополнит с межбанка резервы как минимум на $10,0 млн.
Так что, существует вероятность вхождении рынка безналичного доллара на первых майских торгах в банальный «боковик», сопровождаемый выросшими оборотами.
Наличный рынок, на который оказывается влияние настроений межбанка при «посредничестве» клиентов, в более «мягкой» манере повторит сюжет «зеленых» торгов межбанка 02 мая, не забывая о ликвидности, которая надежно сдерживает «наличку» от «злоупотреблений» с курсами.
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