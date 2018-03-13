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Як пов'язані релігія і
добробут (інфографіка)

Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 15:44

Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Встановлено цікавий взаємозв'язок між багатством і ставленням до релігії.

Дивися повний текст Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 15:44

Статистичні дані і наукові факти це цікаво, але з точки зору журналістики це вже не науковий жанр. Тут явно прослідковується ставлення самого автора до предмету: "Интернет, электричество, самолет — эти идеи возникли вовсе не от веры в то, что гроза — это гнев, а дождь — это слезы божьи.", "много зарабатывают, и для них счет в банке важнее Библии", "Религиозные общины проигрывают в увлекательности посиделкам с друзьями в пабе" Це не варто того щоб про це писати бо це просто очевидно. Це примітивно. А ще це пишуть в країні де щодня помирають люди на війні..
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 15:54

А ще люди присмерті також дуже вірять в Бога. Для того щоб виявити таку залежність треба бути Аналитиком агентства Our World in Data? Геніальні!)))
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 15:58

"...молитвы, обряды, которые отнимают время у работы, с экономической точки зрения нецелесообразны" А війна!? Війна економічно доцільна?! Теж мені вчені. Наука має значні досягнення в будь-якому напрямку гасподарювання але теорія недопущення війни на якому рівні?!
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:03

Ни о чём.
Любая мировая религия из первой десятки учит добру, любить ближнего, усердно работать.

Две беды за последнее столетие было у мира - коммуняки-рэволюционеры, ухайдокавшие миллионы людей, и крайние исламисты с поясами шахидов. Первых вроде победили, что со вторыми делать, непонятно, давят грузовиками, взрывают бомбы.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 17:26

Навпаки, Україна дуже релігіозна. Спробуйте щось в неділю лопатою робити на городі. Вас бабки заклюють.
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