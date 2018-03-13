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Як пов'язані релігія і
добробут (інфографіка)

Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:21

Re: Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)

irey1 написав:
  Ratatui написав: Тогда откажись от интернета его создание профинансировал Пентагон и читай библию или коран( ну или сам подбери. что посчитаешь нужным).

Я б саме так і зробив якби я слідував правилам заради самих правил. Але я прагматична людина і моя ціль як християнина - мир і все інше, що є добрим. Тому я не тільки не відмовляюсь від інтернету, а ще й працюю в IT
Релігійний прагматик? Цікаво :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:54

  irey1 написав:
  Ratatui написав: Тогда откажись от интернета его создание профинансировал Пентагон и читай библию или коран( ну или сам подбери. что посчитаешь нужным).

Я б саме так і зробив якби я слідував правилам заради самих правил. Але я прагматична людина і моя ціль як християнина - мир і все інше, що є добрим. Тому я не тільки не відмовляюсь від інтернету, а ще й працюю в IT


Ну тогда хари рама, хари кришна. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:11

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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:24

Re: Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)

Жаль что нет графика по влиянию определенной большой религии. Было бы еще интереснее.
А в Украине куча сект более влиятельных и агрессивных чем основная религия. По сектам тоже было бы интереснее.

А так выводы в статье - первый класс школы :shock:
вот как это....

"Экономика работает тогда, когда люди активно зарабатывают и тратят деньги, и обычно тратят на это значительное количество времени. Ценность этого времени измеряется доходами. Поэтому длительные службы в храмах, молитвы, обряды, которые отнимают время у работы, с экономической точки зрения нецелесообразны."
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