Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)

SMOKE написав:freeze написав:Ни о чём.
Любая мировая религия из первой десятки учит добру, любить ближнего, усердно работать.
Две беды за последнее столетие было у мира - коммуняки-рэволюционеры, ухайдокавшие миллионы людей, и крайние исламисты с поясами шахидов. Первых вроде победили, что со вторыми делать, непонятно, давят грузовиками, взрывают бомбы.
+1 Смещение акцентов в статье. Забыли упомянуть, что Индия и Африка многие годы были колониями европейцев. Теорию атеизма в статье рвут в клочья тысячи богатых и при этом очень религиозных людей в мире.
Теория имеет право на жизнь, хотя есть и исключения. При этом теория касается не отдельных людей, а наций. То же ортодоксальное христианство - одна из наиболее тупиковых, деструктивных, регрессивных религий, хотя это не означает, что отдельные ее представители - рашкованский патриарх, например - не могут быть миллионерами.
Важно и то, какие идеалы сама религия насаждает. Потому тот же иудаизм не показывает такой закономерности, как и протестантство, а то же православие - религия нищеты и деградации