Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)

Додано: Сер 02 тра, 2018 13:56

Ratatui написав: jabba написав: Государство Израиль и богатые арабские страны Персидского Залива как-то мнение аффторов статьи совсем нет подтверждают. Государство Израиль и богатые арабские страны Персидского Залива как-то мнение аффторов статьи совсем нет подтверждают.



Что именно не подтверждают? Что именно не подтверждают?

Предположу, что это утверждение: "чем беднее страна, тем большую роль в жизни ее граждан играет религия. Чем богаче — тем менее важной является религия для граждан".Я так понимаю, ОАЕ, Оман, Катар и т.п - это страны, типа "исключения"?Тогда пусть авторы в Германии, которая по их данным "успешная и не религиозная", в небольшом городке в воскресенье с утра попробуют газон покосить или рабочего попросить поработать.А ничего, что девиз США " В Бога мы верим" на всех их купюрах?Ой, вей, дело вовсе не в религиозности населения, а в государственном отношении к религии и ее использовании. Если что, коммунизм и атеизм - это тоже религияНе то исследователи исследуют