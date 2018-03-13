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Як пов'язані релігія і
добробут (інфографіка)

Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:44

  Ratatui написав:А с апреля этого года на уровне закона и со штрафами. Так, что это шабат. Ваши везде щупалца запустили. :mrgreen:


Наши начинают шабат в пятницу вечером и заканчивают в субботу вечером, а с субботы до воскресенья это ваши гои.
back in USSR
slavek
 
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