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Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 18:44
Ratatui написав:
А с апреля этого года на уровне закона и со штрафами. Так, что это шабат. Ваши везде щупалца запустили.
Наши начинают шабат в пятницу вечером и заканчивают в субботу вечером, а с субботы до воскресенья это ваши гои.
back in USSR
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slavek
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